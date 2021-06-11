ТАССБанк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п.пНа 23 июля запланировано следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки.В источникеКоммерсантъКоммерсантъДождьГородовойНТВSmotrim.ruPiter.tvМосква 24РЕН ТВМИР 24Моя Москва.онлайнДума ТВПервый каналЦентральная Служба НовостейМой БрянскКапитал страныРоссийская газетаПетербургский дневникЦарьградКарелинформТелеканал 360°Frank MediaАпокриф МедиаУтроNewsZnak.comИзвестияNSP.ruФАНПолитическая ЭкспертизаТелеканал RTVIНевские НовостиПодробнее о событииЦентробанк второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пунктаРИА Новости18:57Решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку не смутило российских инвесторовFinam.Ruвчера в 14:00Высокие инфляционные риски останутся в фокусе внимания ЦБ РФ - «Атон»Финмаркетвчера в 10:21Банк России готовит рынок к новому повышению ставкиПРАЙМвчера в 11:31Банк России повысил ключевую ставкуКарелинформвчера в 07:14ЦБ поднял ключевую ставку до 5,5%РИАМОвчера в 06:54Банк России повысил ключевую ставку на 0,5%SIA.ruвчера в 08:09Ставка 5,5%: что будут делать банкиFrank Mediaвчера в 07:20Показать ещёОценить1,4KПоделиться