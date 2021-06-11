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Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п.п

На 23 июля запланировано следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки.В источнике

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