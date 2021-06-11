Вместе с Тарамовой в полицию была доставлена и 15-летняя жительница Дагестана, которая вместе с матерью находилась в кризисном шелтере - девушка сбежала из-за домогательств со стороны отца, сообщила "Газете.Ru" пресс-секретарь фонда "Правовая инициатива" Ксения Бабич.
Аппарат должен оснащаться фотокамерой с телескопом, чтобы рассмотреть детали поверхности Луны размером до 25 см с высоты 50 км. Задачи космического аппарата предполагают разведку прошлых, настоящих и будущих мест посадок на Луну - как по отечественным, так и по иностранным программам.
Как отмечается, согласно проекту приказа МВД, который регламентирует порядок надзора за соблюдением правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД смогут фиксировать опасное вождение и разговор по мобильному телефону за рулём при проведении скрытого надзора на дорогах.