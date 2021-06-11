Президенты США Джо Байден и Владимир Путин по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации.
Суд Видземского предместья Риги в пятницу избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу России.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Центробанку ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация.