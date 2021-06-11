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Экономика

Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п.п

На 23 июля запланировано следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки.В источнике

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Центробанк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых

Ivbg.ru07:39

Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%

Piter.tv06:35

ЦБ России повысил ключевую ставку до 5,5%

RuNews24.ru07:05

Центральный банк России сообщил о повышении ставки на 0,5%

ПолитРоссия06:52

Банк России повысил ключевую ставку на 0,5%

SIA.ru08:09

По направлению к нейтральной

Известия10:15

Набиуллину настораживает сохранение повышенных инфляционных ожиданий в РФ

REGNUM09:20

Ставка 5,5%: что будут делать банки

Frank Media07:20
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СNN: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию после встречи в Женеве

Президенты США Джо Байден и Владимир Путин по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации.
РИА Новости09:47

Суд в Риге арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России латвийского депутата

Суд Видземского предместья Риги в пятницу избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу России.
ТАСС09:34

Путин утвердил ограничение продажи сложных финпродуктов неквалифицированным инвесторам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Центробанку ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация.
ТАСС10:05