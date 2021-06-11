СNN: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию после встречи в Женеве

Президенты США Джо Байден и Владимир Путин по итогам предстоящего на следующей неделе саммита в Женеве не намерены проводить совместную пресс-конференцию, передает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на знакомые с решением источники в американской администрации.