Авианосец Prince of Wales принял на борт истребитель F-35 и вертолеты Apache

Один истребитель F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой из 207-й эскадрильи Королевских ВВС и три вертолета WAH-64 Apache AH1 прибыли на борт авианосца Prince of Wales (класса Queen Elizabeth) для проведения испытаний по взаимодействию экипажа корабля и авиации.