Украинская диверсионная группа напала в пятницу на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, пять ополченцев убиты, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Один истребитель F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой из 207-й эскадрильи Королевских ВВС и три вертолета WAH-64 Apache AH1 прибыли на борт авианосца Prince of Wales (класса Queen Elizabeth) для проведения испытаний по взаимодействию экипажа корабля и авиации.