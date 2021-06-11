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Экономика

Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п.п

На 23 июля запланировано следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки.В источнике

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Центробанк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых

Ivbg.ru07:39

Экономист объяснил повышение ключевой ставки ЦБ РФ

REGNUM11:00

Центральный банк России сообщил о повышении ставки на 0,5%

ПолитРоссия06:52

Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%

Piter.tv06:35

Банк России готовит рынок к новому повышению ставки

ПРАЙМ11:31

По направлению к нейтральной

Известия10:15

ЦБ России повысил ключевую ставку до 5,5%

RuNews24.ru07:05

Ставка 5,5%: что будут делать банки

Frank Media07:20
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Народная милиция ЛНР заявила о гибели пяти ополченцев при нападении украинских диверсантов

Украинская диверсионная группа напала в пятницу на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, пять ополченцев убиты, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости11:34

Авианосец Prince of Wales принял на борт истребитель F-35 и вертолеты Apache

Один истребитель F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой из 207-й эскадрильи Королевских ВВС и три вертолета WAH-64 Apache AH1 прибыли на борт авианосца Prince of Wales (класса Queen Elizabeth) для проведения испытаний по взаимодействию экипажа корабля и авиации.
Военное дело23:53

Сторона акционеров «Спартака» не согласилась с решением суда по иску Газизова

Октябрьский районный суд города Уфы удовлетворил иск бывшего генерального директора московского "Спартака" Шамиля Газизова, который в настоящее время занимает аналогичную должность в "Уфе".
Газета.Ru09:14