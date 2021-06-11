ТАССБанк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п.пНа 23 июля запланировано следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки.В источникеРЕН ТВРЕН ТВДума ТВПятый каналЦентральная Служба НовостейSmotrim.ruКоммерсантъНТВМоя Москва.онлайнГородовойМосква 24МИР 24Первый каналPiter.tvМой БрянскКапитал страныРоссийская газетаПетербургский дневникИзвестияЦарьградТелеканал 360°Frank MediaАпокриф МедиаУтроNewsZnak.comNSP.ruФАНПолитическая ЭкспертизаТелеканал RTVIНевские НовостиАК&МПодробнее о событииЦентробанк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовыхIvbg.ruвчера в 07:39По направлению к нейтральнойИзвестиявчера в 10:15Центральный банк России сообщил о повышении ставки на 0,5%ПолитРоссиявчера в 06:52Центробанк повысил ключевую ставку до 5,5%Piter.tvвчера в 06:35Банк России готовит рынок к новому повышению ставкиПРАЙМвчера в 11:31ЦБ России повысил ключевую ставку до 5,5%RuNews24.ruвчера в 07:05Экономист объяснил повышение ключевой ставки ЦБ РФREGNUMвчера в 11:00Ставка 5,5%: что будут делать банкиFrank Mediaвчера в 07:20Показать ещёОценить1,3KПоделиться