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Экономика

Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п.п

На 23 июля запланировано следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки.В источнике

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Центробанк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых

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Piter.tvвчера в 06:35

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ПРАЙМвчера в 11:31

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RuNews24.ruвчера в 07:05

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REGNUMвчера в 11:00

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Frank Mediaвчера в 07:20
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