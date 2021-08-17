Российские микрофинансовые организации (МФО) и крупные кредитные потребительские кооперативы (КПК) (с численностью не менее 3 тыс. пайщиков) с 1 октября должны будут раскрывать на своих сайтах информацию о своей деятельность, говорится в сообщении ЦБ.