Российские микрофинансовые организации (МФО) и крупные кредитные потребительские кооперативы (КПК) (с численностью не менее 3 тыс. пайщиков) с 1 октября должны будут раскрывать на своих сайтах информацию о своей деятельность, говорится в сообщении ЦБ.
Отмечается, что раскрытию подлежат, в том числе, порядок выдачи займов и привлечения денег, контактные данные организации, включая информацию о руководителях, а также сведения о предписаниях, ограничивающих выдачу займов и привлечение денег.
В России появится пятая вакцина от коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе круглого стола «Санитарный щит страны — безопасность для граждан» в штабе «Единой России».
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с «Известиями» предупредил россиян, что в центральной части страны через несколько дней начнется понижение температуры, и появятся первые признаки осени.
Родственники погибших при крушении вертолета Ми-8 12 августа на Камчатке опознали их тела, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Алиса из Москвы, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и проходила дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (МГУ), не приняли на бюджетное отделение психологического факультета.