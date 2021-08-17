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Банк России вводит новые требования для микрофинансовых организаций

Российские микрофинансовые организации (МФО) и крупные кредитные потребительские кооперативы (КПК) (с численностью не менее 3 тыс. пайщиков) с 1 октября должны будут раскрывать на своих сайтах информацию о своей деятельность, говорится в сообщении ЦБ.
ТАСС
Отмечается, что раскрытию подлежат, в том числе, порядок выдачи займов и привлечения денег, контактные данные организации, включая информацию о руководителях, а также сведения о предписаниях, ограничивающих выдачу займов и привлечение денег.
ПРАЙМ
Новые требования позволят сделать работу микрофинансовых институтов более понятной и прозрачной для потребителей, считают в ЦБ.
ПРАЙМ
Подобные требования для МФО и КПК вводятся впервые.
ТАСС

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