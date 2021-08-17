Российские микрофинансовые организации (МФО) и крупные кредитные потребительские кооперативы с 1 октября должны будут раскрывать наиболее важную информацию о своей деятельности, говорится в сообщении Банка России.
Отмечается, что раскрытию подлежат, в том числе, порядок выдачи займов и привлечения денег, контактные данные организации, включая информацию о руководителях, а также сведения о предписаниях, ограничивающих выдачу займов и привлечение денег.
«Газпром» забронировал 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн кубометров в сумме за весь месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.