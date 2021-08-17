«Газпром» забронировал 4,3% допмощностей по транзиту газа через Украину в сентябре

«Газпром» забронировал 4,3% выставленных на аукцион дополнительных мощностей по транзиту природного газа через Украину на сентябрь — 0,65 млн куб. м в сутки, или 19,5 млн кубометров в сумме за весь месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.