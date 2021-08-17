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Банк России потребовал от МФО раскрывать наиболее важные сведения о деятельности

Российские микрофинансовые организации (МФО) и крупные кредитные потребительские кооперативы с 1 октября должны будут раскрывать наиболее важную информацию о своей деятельности, говорится в сообщении Банка России.
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Отмечается, что раскрытию подлежат, в том числе, порядок выдачи займов и привлечения денег, контактные данные организации, включая информацию о руководителях, а также сведения о предписаниях, ограничивающих выдачу займов и привлечение денег.
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Новые требования позволят сделать работу микрофинансовых институтов более понятной и прозрачной для потребителей, считают в ЦБ.
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Более подробная информация о КПК представлена на просветительском ресурсе https://fincult.info/article/kreditnyy-potrebitelskiy-kooperativ-chto-eto-i-zachem-on-nuzhen/ Банка России.
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