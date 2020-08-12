Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Обновлено в 17:18 В Башкирии задержаны более 20 активистов, которые протестовали против геологоразведки и разработки месторождения известняка на горе Куштау, сообщил "Интерфаксу" адвокат Эмиль Галимов.
Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Недавние наблюдения за звездой Бетельгейзе показали, что неожиданные и значительные периоды ее затемнения в конце 2019 и начале 2020 года, скорее всего, были вызваны выбросом и охлаждением плотных горячих газов.