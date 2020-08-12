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Банк России выпускает два миллиона монет, посвящённых Курильской десантной операции

Два миллиона пятирублёвых монет в честь Курильской десантной операции выпускает Банк России . В скором будущем они появятся и на Сахалине.В источнике

Политолог Шевцова: Путин может предотвратить гражданскую войну, способствовав мирному уходу Лукашенко

Политолог Лилия Шевцова в своем блоге на сайте «Эха Москвы» проанализировала политический кризис в Белоруссии и его влияние на геополитическое положение России.
FreeNews-Volga03:24
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Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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Личный врач Ефремова объяснил происхождение наркотиков в крови актера

Личный врач актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве, Борис Круглый в интервью «Московскому комсомольцу» объяснил происхождение наркотиков в крови знаменитости.
Пятый каналвчера в 16:48
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Астрономы раскрыли тайну звезды Бетельгейзе

Недавние наблюдения за звездой Бетельгейзе показали, что неожиданные и значительные периоды ее затемнения в конце 2019 и начале 2020 года, скорее всего, были вызваны выбросом и охлаждением плотных горячих газов.
Суть событийвчера в 11:05
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