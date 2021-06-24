Байден объявил о режиме ЧС во Флориде после обрушения здания

Президент США Джо Байден подписал в ночь на пятницу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома, а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.