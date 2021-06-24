Президент США Джо Байден подписал в ночь на пятницу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома, а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
Посольство РФ в США назвало голословными слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который счел "примером дезинформации" со стороны Москвы сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender у побережья Крыма.
На XXVIII научной конференции "Современные информационные технологии: тенденции и перспективы развития" ученые Южного федерального университета представили новую лабораторию, созданную в рамках мегагранта, сообщает официальный портал Года науки и технологий.