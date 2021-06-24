Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банк России выпускает инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец»

Банк России 25 июня выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналами 25, 100 и 200 рублей, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.В источнике

Подробнее о событии

ЦБ выпустит в обращение золотые монеты с Георгием Победоносцем

РБКвчера в 11:24

ЦБ выпустил инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец»

Известиявчера в 08:54

ЦБ выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец»

ТАССвчера в 04:54

ЦБ анонсировал новый выпуск монет «Георгий Победоносец»

ФАНвчера в 06:17

ЦБ РФ выпустит золотые монеты «Георгий Победоносец» новых номиналов

Экономика сегоднявчера в 05:36

Банк России выпускает инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец»

Финмаркетвчера в 06:41

ЦБ РФ расширяет линейку монет «Георгий Победоносец»

Вестник золотопромышленникавчера в 04:28
Интересное

Байден объявил о режиме ЧС во Флориде после обрушения здания

Президент США Джо Байден подписал в ночь на пятницу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома, а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
ТАСС01:24

Посольство РФ назвало голословными заявления Пентагона по инциденту с британским эсминцем

Посольство РФ в США назвало голословными слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который счел "примером дезинформации" со стороны Москвы сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender у побережья Крыма.
ТАСС22:19

В Ростове-на-Дону создана лаборатория мирового уровня по вычислительной механике

На XXVIII научной конференции "Современные информационные технологии: тенденции и перспективы развития" ученые Южного федерального университета представили новую лабораторию, созданную в рамках мегагранта, сообщает официальный портал Года науки и технологий.
InScienceвчера в 08:59