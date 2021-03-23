Банк России планирует к 2025 году выпустить обновленные банкноты, на которых представит достопримечательности всех федеральных округов. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев. Он напомнил, что банкноты новых номиналов — 200 и 2000 рублей — выпустили в оборот в 2017 году.

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С чего всё началось Банк России решил обновить банкноты шести "старых" номиналов (образца 1997 года) по примеру сравнительно недавно введенных в оборот банкнот 200 и 2000 рублей. Российская газета 07:11