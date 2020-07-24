Экономика
Lenta.ruБанк России выступил против идеи страховать нефть
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против идеи воспользоваться мексиканским опытом и страховать цены на нефть. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте регулятора. Набиуллина пояснила, что бюджетное правило и так выполняет свою функцию.
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В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
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Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
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Туроператоры РФ открыли бронь путевок в Турцию
Граждане РФ смогут купить тур в Турцию уже сейчас. Туроператоры открыли бронирование для россиян.
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В Москве после массовой драки задержали более 25 человек
В Москве задержали более 25 человек после массовой драки, возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 10:26
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Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о дебоше на борту самолета, летевшего из столицы Татарстана в Москву.
Газета.Ru 07:23
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Мишустин представил в Госдуме отчет о работе правительства за 2019 год
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчетом о работе правительства.
Газета.Ru 22 июля в 09:36
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Татарстанские врачи получили ключи от новых автомобилей скорой помощи.
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О покупке ранних арбузов рассказала агроном
Агроном Елизавета Тихонова заявила радио Sputnik, что «обкалывать» плоды нитратами невозможно, так как такое воздействие их убьет.
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Здоровье
В Воронежской области сократили еще 110 коек для больных коронавирусом
Обозреватель Врн 05:35
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Действие ограничительных мер в Пермском крае продлили до 11 августа
Оперштаб принял решение продлить действие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до 11 августа.
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Почему россияне не хотят покупать электромобили
Граждане не покупают транспорт даже при обнулении пошлин на импортные электрокары.
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«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
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«Зенит» договорился о переходе Деяна Ловрена за 12 миллионов евро
Петербургский дневник 09:35
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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
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В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное дело вчера в 04:40
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Емельяненко и Исмаилов в рамках турнира ACA проведут бой в Сочи
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«Альфа-банк» прокомментировал данные об утечке клиентских данных
Ранее сегодня издание «Известия» сообщило, что 22 июня на форуме в даркнете появились в продаже базы с данными клиентов «Альфа-банка».
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Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
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71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Общество
Сенатор Совфеда в тяжелом состоянии госпитализирован с коронавирусом
На пленарном заседании Совета Федерации в Москве, где перед уходом в отпуск подводились итоги его работы за последние полгода, стало известно о коронавирусе в рядах сенаторов.
Пятый канал 06:25
Армия и оружие
Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции
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Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале.
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