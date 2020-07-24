Экономика
Lenta.ruБанк России выступил против идеи страховать нефть
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против идеи воспользоваться мексиканским опытом и страховать цены на нефть. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте регулятора. Набиуллина пояснила, что бюджетное правило и так выполняет свою функцию.
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:13
Происшествия
В Москве после массовой драки задержали более 25 человек
РИА Новости 10:26
Футбол
Матч за Суперкубок России состоится 7 августа на «ВЭБ Арене»
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа в Москве на «ВЭБ Арене» — домашнем стадионе столичного клуба ЦСКА.
RT на русском 06:58
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве заменили голову
Новую голову приставили памятнику советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве, 24 июля сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна 09:56
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о дебоше на борту самолета, летевшего из столицы Татарстана в Москву.
Газета.Ru 07:23
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Политика
В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровки каждого пункта Минских соглашений.
Российская газета 05:52
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
РИА Новости 07:34
Путешествия
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Деньги за туры, которые были аннулированы из-за коронавируса, туристы смогут вернуть или перенести поездку до конца 2021 г. Такое постановление опубликовано на сайте правительства.
Ведомости 09:11
Общество
Набиуллина надела броши с подковой и буквой V на пресс-конференцию ЦБ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центрального банка России надела броши в виде буквы «V» и подковы.
РБК 09:09
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 09:22
Футбол
Следующий сезон чемпионата Англии по футболу начнется 12 сентября
Розыгрыш чемпионата Англии по футболу сезона-2020/21 начнется 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги (АПЛ).
ТАСС Спорт 09:57
Происшествия
Глава региона Казахстана выехал в город, где произошли беспорядки
Аким (глава) Карагандинской области Казахстана Женис Касымбек выехал в город Сатпаев, где ночью прошли беспорядки из-за похищения ребёнка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации области.
РИА Новости 08:27
Общество
Результаты ЕГЭ по химии обещали трактовать в пользу выпускников
Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который показался выпускникам слишком сложным, будут трактовать в пользу ученика.
Lenta.ru 09:52
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Путин решил заморозить пенсии в реальном выражении на следующие десять лет. Соответствующий указ уже есть на сайте Кремля.
ToDay News Ufa 08:38
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Политика
Замглавы МИД Украины заявила о создании стратегии деоккупации Крыма
Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма.
Телеканал 360° 10:15
Футбол
«Зенит» договорился о переходе Деяна Ловрена за 12 миллионов евро
Петербургский дневник 09:35
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 03:57
Политика
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
РИА Новости 10:28
Космос
На Марсе впервые зафиксировано движение гигантских дюн
Международная команда астрономов впервые зафиксировала движение гигантских песчаных дюн на Марсе, которые до сих пор считались навеки застывшими лавоподобными структурами.
Российская газета 08:30
Энергетика
На Украине готовят ГТС к сокращению объемов транзита газа
На Украине ведутся работы по выводу из эксплуатации части газотранспортной системы страны в связи с ожидаемым снижением объема транзита российского газа.
ИА Красная Весна вчера в 05:44
Общество
Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам
При вылетах за границу необходимо соблюдать меры предосторожности, возобновление авиасообщения Россией не означает, что риск заражения коронавирусом в прошлом, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Взгляд.ру 09:56
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55