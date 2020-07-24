Экономика
Lenta.ruБанк России выступил против идеи страховать нефть
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против идеи воспользоваться мексиканским опытом и страховать цены на нефть. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте регулятора. Набиуллина пояснила, что бюджетное правило и так выполняет свою функцию.
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Армия и оружие
Иран подал жалобу из-за перехвата самолета американским истребителем
Газета.Ru 04:45
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Единоборства
Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Общество
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Усатого
Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в валютных махинациях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:33
Общество
Власти США заказали 100 млн доз вакцины от COVID-2019 на $1,95 млрд
Pfizer и BioNTech рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию препарата и произвести до конца этого года до 100 млн доз вакцины, а в 2021 году - более 1,3 млрд доз.
Газета.Ru 22 июля в 11:55
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Гаджеты
Раскрыты цены новых процессоров AMD с мощной встроенной графикой
AMD раскрыла цены её новых процессоров с мощной встроенной графикой серии Ryzen PRO 4000G.
Ferra вчера в 10:09
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:55
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве заменили голову
Новую голову приставили памятнику советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве, 24 июля сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна 09:56
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Футбол
Президент РФС высказался о ситуации с внесением изменений в устав РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слухи о внесении изменений в устав Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 09:30
Общество
В Свердловской области введут химиотерапию для контактных по COVID-19
Уральский меридиан 08:49
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время представит обновление с новыми функциями. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Деловое.ТВ 06:00
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Футбол
«Локомотив» хочет подписать форварда «Янг Бойз»
Если москвичам не удастся договориться с Александром Кокориным, то клуб постарается подписать 27-летнего камерунца.
Bookmaker-ratings.ru 10:53
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Политика
Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля
Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.
News.ru вчера в 11:05
Футбол
«Зенит» оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про Федуна
Петербургский "Зенит" оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про владельца футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонида Федуна на полуфинальном матче Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 10:28
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53