Экономика
Российская газетаБанк России выступил против новых правил Сбербанка
Банк России выступил с заявлением о недопустимости установления коммерческими банками РФ новых лимитов и дополнительных комиссий за денежные переводы внутри одного банка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина намерена обратиться в Госдуму для получения права ограничивать эти операции.
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.ТАССвчера в 09:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Футбол
Соболев забил первый гол за «Спартак»
Спорт день за днем 10:37
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Футбол
У вратаря «Ростова» Попова за день увеличилось в 50 раз число подписчиков в «Инстаграме»
После матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» голкипер «Ростова» Денис Попов похвастался солидным приростом подписчиков на своей странице в «Инстаграме».
Чемпионат 09:05
Политика
Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Общество
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Назарбаева
Состояние первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, оценивается как хорошее.
RT на русском 10:15
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова приезжала в Астрахань на суд
Сегодня многие местные паблики сообщали, что астраханцы в разных точках города видели Анастасию Воловчкову.
SM News 18 июня в 11:35
Политика
Песков объяснил решение о проведении парада 24 июня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято Владимиром Путиным на основании устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа заболевших COVID-19.
ИА Новороссия 09:56
Политика
Песков призвал Индию и Китай проявить мудрость
Москва, 20 июня 2020, 16:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Индию и Китай проявить дипломатическую мудрость.
REGNUM 09:51
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Транспорт
В ЦОДД сообщили о перекрытии дорог в Москве из-за подтоплений
В Москве перекрыли ряд дорог из-за подтоплений, возникших в результате сильного ливня.
RT на русском 09:16
Происшествия
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 09:31
Футбол
«Матч „Сочи“ — „Ростов“ позорит российский футбол». Взгляд из Англии на скандальную игру РПЛ
Рабинер — о матче «Сочи» — «Ростов» Грязь прилипает — Эта игра позорит российский футбол, — сразу заявил Брэдли.
Спорт-Экспресс 09:15
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены
Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru вчера в 04:58
Футбол
Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!
Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат вчера в 10:26
Гаджеты
Самый «правильный» способ использовать 64-ядерный процессор AMD Threadripper 3990X
Благо, пикселей хватает, ведь Threadripper 3990X поддерживает многопоточность: в Windows его 64 физических ядра превращаются в 128 виртуальных.
iXBT.com вчера в 23:40
Общество
В Москве состоялась генеральная репетиция парада к 75-летию Победы
«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — говорится в сообщении.
REGNUM 05:10
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Общество
В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса
Никто не знает, когда произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом и будет ли она вообще.
Pravda.Ru 09:27
Общество
Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления
Академик, главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в интервью РЕН ТВ назвал оптимальный способ оздоровления.
МИР 24 10:41
Игры
Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam
Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
Goroday.ru вчера в 23:06