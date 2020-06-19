Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России выступил против новых правил Сбербанка

Банк России выступил с заявлением о недопустимости установления коммерческими банками РФ новых лимитов и дополнительных комиссий за денежные переводы внутри одного банка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина намерена обратиться в Госдуму для получения права ограничивать эти операции.
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с чего всё началось

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Банк России назвал недопустимыми новые лимиты и дополнительные комиссии для граждан за переводы внутри банка и намерен обратиться в Госдуму с предложением о наделении его полномочиями по ограничению предельных величин таких комиссий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
ТАССвчера в 09:59

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ЦБ РФ назвал необоснованными комиссии за переводы внутри банка

News.ruвчера в 10:48

ЦБ назвал недопустимым комиссии и лимиты на переводы внутри банков

Эхо Москвывчера в 12:02

ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка

Коммерсантъвчера в 11:07

Банк России выступил против новых правил Сбербанка

Российская газетавчера в 14:15

ЦБ назвал недопустимым лимиты и комиссии для граждан за переводы внутри банков

Известиявчера в 10:25

ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

РБКвчера в 10:16

ЦБ хочет получить право ограничивать комиссии и лимиты на переводы внутри банков

ТАССвчера в 09:59
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

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Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

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Общество

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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

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Футбол

У вратаря «Ростова» Попова за день увеличилось в 50 раз число подписчиков в «Инстаграме»

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Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений

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Происшествия

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Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
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Происшествия

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Политика

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РБК 10:52
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Общество

Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Назарбаева

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Политика

Песков объяснил решение о проведении парада 24 июня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято Владимиром Путиным на основании устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа заболевших COVID-19.
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REGNUM 09:51
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
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Транспорт

В ЦОДД сообщили о перекрытии дорог в Москве из-за подтоплений

В Москве перекрыли ряд дорог из-за подтоплений, возникших в результате сильного ливня.
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Происшествия

В Москве молния ударила в посетителей парка

В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
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Футбол

«Матч „Сочи“ — „Ростов“ позорит российский футбол». Взгляд из Англии на скандальную игру РПЛ

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Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены

Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru вчера в 04:58
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Футбол

Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!

Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
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Самый «правильный» способ использовать 64-ядерный процессор AMD Threadripper 3990X

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iXBT.com вчера в 23:40
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В Москве состоялась генеральная репетиция парада к 75-летию Победы

«Сегодня на Красной площади состоялась генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне», — говорится в сообщении.
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В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса

Никто не знает, когда произойдет вторая волна заболеваемости коронавирусом и будет ли она вообще.
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Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления

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Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam

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