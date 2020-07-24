Экономика
Общественная служба новостейБанк России выступил против страхования цен на нефть
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции выступила против того, чтобы использовать мексиканский опыт и начать страховать цены на нефть. Набиуллина отметила, что объемы добываемой нефти в Мексике намного меньше, чем в России.
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«Интерфакс»: Минфин указал на риски «мексиканского» механизма страхования цен на нефть
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