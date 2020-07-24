Экономика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейБанк России выступил против страхования цен на нефть

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции выступила против того, чтобы использовать мексиканский опыт и начать страховать цены на нефть. Набиуллина отметила, что объемы добываемой нефти в Мексике намного меньше, чем в России.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

«Интерфакс»: Минфин указал на риски «мексиканского» механизма страхования цен на нефть

Коммерсантъвчера в 15:54

Минфин ответил на идею страховать российскую нефть

Lenta.ruвчера в 13:59

Минфин заявил о рисках национального хеджирования от дешевой нефти

Интерфаксвчера в 13:51

Набиуллина не поддержала хеджирование нефтегазовых доходов

Ведомостивчера в 10:28

Набиуллина выступила против идеи хеджирования цен на нефть

REGNUMвчера в 09:41

Набиуллина: хеджирование цены на нефть по примеру Мексики для РФ нецелесообразно

ТАССвчера в 09:04

ЦБ назвал риски «мексиканской страховки» для нефтегазовых доходов

РБКвчера в 08:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Единоборства

Харитонов оскорбил Емельяненко, комментируя его поражение от Исмаилова

Metaratings 05:17
Политика

Тимошенко удивлена решением Зеленского повысить цены на газ

ИА Красная Весна вчера в 02:44
57
Общество

Писатель Владислав Крапивин госпитализирован в реанимацию с пневмонией

Православие и Мир 05:40
4
Происшествия

При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина

Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
676
Единоборства

Кадыров потребовал провести матч-реванш между Емельяненко и Исмаиловым

Матч-реванш необходимо провести бойцам смешанных единоборств Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 06:35
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
5,7K
Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия вчера в 03:18
1,8K
Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
651
Шоу-бизнес

Сын Газманова показал первую жену певца

Родион Газманов опубликовал в Instagram видео со своей мамой Ириной, которая была первой супругой его отца певца Олега Газманова.
News.ru 07:59
1
Технологии

Сбой сервисов Garmin мог быть вызван атакой хакеров

Масштабный сбой сервисов в компании Garmin мог на самом деле являться атакой хакеров.
Live24 06:00
6
Происшествия

В Ростовской области из роддома похищен новорождённый

RT на русском 07:05
29
Армия и оружие

Двое сирийских военных пострадали в результате авиаудара Израиля

Минобороны Сирии подтвердило удар Израиля по военным позициям в провинции Кунейтра.
Российская газета вчера в 18:44
170
Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

РБК 06:32
227
Религия

Эрдоган разрешил мусульманам молиться в Святой Софии круглосуточно

24 июля в Святой Софии впервые с 1934 года прошел намаз. Молящиеся разместились не только внутри здания, но и на территории перед собором.
РБК вчера в 21:35
872
Экономика

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).
РБК 02:01
12
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Пилоты пассажирского самолета, летевшего рейсом Тегеран-Бейрут, при приближении F-15 решили резко снизить высоту В сети появилось видео перехвата пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air истребителем F-15 ВВС США.
Деловое.ТВ вчера в 02:28
409
Происшествия

Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы

Драка, произошедшая между нетрезвыми гражданами на улице Маршала Захарова в Москве, не имела межнациональный характер.
Известия 07:06
30
Происшествия

Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден утонувшим

Олимпийский чемпион Александр Иваницкий найден мертвым.
Газета.Ru 05:50
201
Происшествия

К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов

Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57
33
Политика

Атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России

Атаки азербайджанцев на армян на российской территории являются в том числе попыткой дестабилизировать ситуацию в России.
Lenta.ru 07:16
25
Политика

Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране

В качестве примера белорусский президент привел ситуацию в Соединенных Штатах Америки, где президенту Дональду Трампу пришлось в некоторых штатах выводить на улицы армейские подразделения.
Городовой вчера в 08:37
51
Шоу-бизнес

Промоутер назвал максимальный гонорар Пугачевой за один корпоратив

ФАН 05:42
4
Музыка

Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv вчера в 04:10
18
Религия

Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes

РИА Новости 08:02
7
Общество

Владелец «Фуд Сити» заявил о намерении соблюдать принципы равенства в работе

Руководство группы компаний "Киевская площадь", в которую входит московский рынок "Фуд Сити", заявило о намерении соблюдать принципы единого подхода, удобства и безопасности для всех работающих на объектах группы, независимо от национальности.
ТАСС 05:39
Политика

Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании неграмотностью сотрудников.
Деловое.ТВ 23 июля в 06:43
432
Шоу-бизнес

Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
51
Здоровье

В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения

МедиаПоток 23 июля в 04:46
139
Футбол

Слуцкий считает, что арбитры в РПЛ раздают много желтых карточек для манипулирования игрой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о работе судей на матчах РПЛ, а также сравнил работу отечественных арбитров с голландскими.
Metaratings 07:32
Футбол

Экс-рефери Хусаинов: Если принимаешь решения по правилам, «Зенит» судить не будешь

«Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь», — сказал арбитр, вспомнив матч петербуржцев двухлетней давности: судья дал желтую карточку Доменико Кришито по справедливости, а его раскритиковали и больше не ставили на игры «Зенита».
Нева Спорт вчера в 15:13
4
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное