Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции выступила против того, чтобы использовать мексиканский опыт и начать страховать цены на нефть. Набиуллина отметила, что объемы добываемой нефти в Мексике намного меньше, чем в России.

Банк России выступил против страхования цен на нефть

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