"Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте СКР.
"Многим авиакомпаниям США необходимы дополнительные права для пролета над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка", - говорится в письме ассоциации, представляющей интересы крупнейших американских пассажирских и грузовых перевозчиков, среди которых American Airlines, Delta, United, FedEx, United Parcel.
"Прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил", — подчеркнул Сухарев.