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Банк России выявил новый тип финансовых пирамид в виде инвестиционных игр на криптовалюту

Банк России предупредил о появлении финансовых пирамид нового типа — действующих под видом инвестиционных онлайн-игр, сообщает РБК.
РИА Новости
Пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход.
Газета.Ru
«90% NFT-игр сейчас построены ровно по такому же принципу», — указывает эксперт.
РБК
Средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, включая электронные платежные средства, криптовалюты.
РБК

Подробнее о событии

Банк России выявил новый тип финансовых пирамид в виде инвестиционных игр на криптовалюту
РИА Новости03:07
ЦБ выявил новый тип «игровых» финансовых пирамид
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