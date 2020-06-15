Экономика
ГЛАС.RUБанк России зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков
Центральный Банк зафиксировал отток денег с вкладов из российских банков. За прошлый месяц объем вкладов населения России сократился на 0,1%.
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Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
Энергетика
Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%
Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Общество
Екатеринбуржцы вышли на протест против реконструкции парка
Вечером, 15 июня, горожане собрались в Парке XXII Партсъезда, в котором сейчас походит реконструкция.
Уральский меридиан вчера в 11:16
Общество
Свердловский депутат пригрозил Киркорову за оскорбление ВДВ
Уральский меридиан 02:27
Технологии
ABBYY открыла библиотеку разработок машинного обучения
ABBYY опубликовала свою библиотеку машинного обучения на принадлежащем Microsoft хранилище открытого кода GitHub.
Коммерсантъ 01:00
Общество
Американца Уилана приговорили к 16 годам колонии
НТВ вчера в 04:28
Общество
Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы по-мужски
Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски их обсудить.
Чемпионат вчера в 12:19
Здоровье
Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19
В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
Происшествия
Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске
В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты вчера в 17:05
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Шоу-бизнес
Батрутдинов впервые после шоу «План Б» рассказал о личной жизни
Рамблер вчера в 09:06
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
В Киеве националист порвал предписание суда о домашнем аресте
Бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве, отказался выполнять предписание суда о домашнем аресте и демонстративно порвал его.
Известия вчера в 18:44
Здоровье
Названы простые продукты, способствующие защите легких от коронавируса
Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис.
Российская газета вчера в 23:21
Происшествия
В Челябинской области подтвердили 138 случаев COVID-19
Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.
REGNUM 02:30
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу
17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы.
Газета.Ru 02:33
Игры
Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons
Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн».
Актуальные Новости 13 июня в 03:53
Экономика
Названы сферы с наибольшим падением зарплат из-за коронавируса
Компании малого и среднего бизнеса из сфер спорта, отдыха и развлечений были вынуждены больше всего сократить зарплаты сотрудникам из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Труд вчера в 05:56
Здоровье
Детсады в Омске не смогут принять сразу всех детей
В следующий понедельник, 22 июня, в Омске возобновят работу детские сады. Однако вернуться в них сразу все дети не смогут.
Om1.ru 02:28
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Футбол
«Севилья» упустила победу над «Леванте»
Мадрид, 15 июня 2020, 22:32 — REGNUM 15 июня в рамках 29-го тура испанской Примеры 2019/20 был разыгран матч между командами «Леванте» и «Севилья».
REGNUM вчера в 15:32