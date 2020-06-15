Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUБанк России зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

Центральный Банк зафиксировал отток денег с вкладов из российских банков. За прошлый месяц объем вкладов населения России сократился на 0,1%.
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Россияне в начале июня снова стали класть деньги в банк

Коммерсантъвчера в 07:37

Майские праздники вызвали отток вкладов в России

Вести.Ruвчера в 06:40

ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

РБКвчера в 05:12

Россияне снова начали забирать деньги из банков. Уже сняли десятки миллиардов

URA.Ruвчера в 06:34

ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков

ТАССвчера в 05:41

В Центробанке сообщили о росте объёма вкладов россиян

Говорит Москвавчера в 05:12

Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков

Эхо Москвывчера в 06:37
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 02:48, Ашберн
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22
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Энергетика

Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%

Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM 01:04
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

РИА Новости вчера в 14:11
2,8K
Общество

Правительство России расширило меры поддержки безработных

Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
2,1K
Общество

Екатеринбуржцы вышли на протест против реконструкции парка

Вечером, 15 июня, горожане собрались в Парке XXII Партсъезда, в котором сейчас походит реконструкция.
Уральский меридиан вчера в 11:16
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Общество

Свердловский депутат пригрозил Киркорову за оскорбление ВДВ

Уральский меридиан 02:27
Технологии

ABBYY открыла библиотеку разработок машинного обучения

ABBYY опубликовала свою библиотеку машинного обучения на принадлежащем Microsoft хранилище открытого кода GitHub.
Коммерсантъ 01:00
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Общество

Американца Уилана приговорили к 16 годам колонии

НТВ вчера в 04:28
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Общество

Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы по-мужски

Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски их обсудить.
Чемпионат вчера в 12:19
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Здоровье

Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19

В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
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Происшествия

Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске

В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
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Шоу-бизнес

Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты вчера в 17:05
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Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

RT на русском 01:26
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Шоу-бизнес

Батрутдинов впервые после шоу «План Б» рассказал о личной жизни

Рамблер вчера в 09:06
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Общество

Глава Минприроды назвал причину разлива топлива в Норильске

Взгляд.ру 01:43
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Происшествия

В Киеве националист порвал предписание суда о домашнем аресте

Бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве, отказался выполнять предписание суда о домашнем аресте и демонстративно порвал его.
Известия вчера в 18:44
Здоровье

Названы простые продукты, способствующие защите легких от коронавируса

Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис.
Российская газета вчера в 23:21
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Происшествия

Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне

Lenta.ru 01:39
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Происшествия

В Челябинской области подтвердили 138 случаев COVID-19

Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.
REGNUM 02:30
Происшествия

В Новосибирской области подросток сжег школу

17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы.
Газета.Ru 02:33
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Игры

Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons

Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн».
Актуальные Новости 13 июня в 03:53
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Экономика

Названы сферы с наибольшим падением зарплат из-за коронавируса

Компании малого и среднего бизнеса из сфер спорта, отдыха и развлечений были вынуждены больше всего сократить зарплаты сотрудникам из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Труд вчера в 05:56
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Здоровье

Детсады в Омске не смогут принять сразу всех детей

В следующий понедельник, 22 июня, в Омске возобновят работу детские сады. Однако вернуться в них сразу все дети не смогут.
Om1.ru 02:28
Общество

Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса

Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости 14 июня в 06:51
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
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Футбол

«Севилья» упустила победу над «Леванте»

Мадрид, 15 июня 2020, 22:32 — REGNUM 15 июня в рамках 29-го тура испанской Примеры 2019/20 был разыгран матч между командами «Леванте» и «Севилья».
REGNUM вчера в 15:32
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