Центральный Банк зафиксировал отток денег с вкладов из российских банков. За прошлый месяц объем вкладов населения России сократился на 0,1%.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель. 70

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм. 510

Общество Правительство России расширило меры поддержки безработных Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей. 2,1K

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Здоровье Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19 В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня». 1

Шоу-бизнес Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение. 314

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 584

Происшествия В Киеве националист порвал предписание суда о домашнем аресте Бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве, отказался выполнять предписание суда о домашнем аресте и демонстративно порвал его.

Здоровье Названы простые продукты, способствующие защите легких от коронавируса Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис. 5

Происшествия В Челябинской области подтвердили 138 случаев COVID-19 Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.

Происшествия В Новосибирской области подросток сжег школу 17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы. 2

Игры Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн». 20

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Здоровье Детсады в Омске не смогут принять сразу всех детей В следующий понедельник, 22 июня, в Омске возобновят работу детские сады. Однако вернуться в них сразу все дети не смогут.

Общество Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины». 72

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 2,1K

Происшествия Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым. 58