Объем рынка p2p-кредитования сократился на 70%, с 268 млн до 80,6 млн руб. Однако крупнейший сегмент краудфандинга — p2b-кредитование — наоборот, вырос с 4 млрд руб. за девять месяцев 2018 года (без учета недобросовестного игрока) до 4,1 млрд руб. в 2019 году.

с чего всё началось

За первые 9 месяцев текущего года объем рынка краудфинансирования (речь идет о суммарном объеме заключенных сделок во всех сегментах) составил 5,2 млрд рублей. В январе – сентябре 2017 года показатель был больше – 7,7 млрд рублей. Показатель за такой же период 2018-го года – 8,9 млрд рублей.

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