Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. За девять месяцев объем рынка краудфинансирования составил 5,2 млрд руб. За аналогичный период 2017 года этот показатель достигал 7,7 млрд, в 2018-м — 8,9 млрд руб.
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с чего всё началось

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году, следует из данных Центробанка — регулятор представил их на закрытой рабочей группе с участниками рынка в четверг, 14 ноября (РБК ознакомился с заключением ЦБ, его подлинность подтвердили три источника, близких к участникам заседания).
РБК01:00

Подробнее о событии

ВТБ заявил, что появление долга перед Сбербанком не связано с его сокращением перед ЦБ

Интерфакс04:12

У жителей России резко упал интерес к краудфандингу

АБН03:28

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

Коммерсантъ02:46

Банк России зафиксировал падение интереса россиян к краудфандингу

DP.RU02:17

ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

Ведомости01:44

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

Банки.ру01:19

ЦБ зафиксировал резкое падение интереса россиян к краудфандингу

РБК01:00
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Происшествия

Адвокат автомобилиста из Мытищ назвал причины убийства пешехода

Адвокат подчеркнул, что нападавший оскорбил его подзащитного, назвав мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации.
ТК Звезда 09:20
Политика

Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Lenta.ru 04:36
Происшествия

20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Вести.Ru 07:56
Политика

«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
РИА Новости 09:25
Политика

Песков подтвердил дату встречи «нормандской четверки»

Выступая перед прессой, Песков уточнил, что встреча лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция) запланирована на 9 декабря.
Страна Советов on-line 09:25
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгонять протестующих

В Тбилиси начали разгонять акцию оппозиционеров у здания парламента, передает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:14
Происшествия

Историк Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

Во время следственного эксперимента в пятницу, 15 ноября, историк Олег Соколов пытался покончить с собой.
Вести.Ru 11:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой

В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Bimru.ru 10:01
Общество

Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа

Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
REGNUM 09:02
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.
SpeedMe 06:48
Армия и оружие

Боевики ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня — ДНР

REGNUM вчера в 02:17
Технологии

Sony запатентовала дизайн контроллера новой PlayStation 5

Astera 11:44
Экономика

РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 08:49
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая сменила образ перед возвращением на сцену

Стилист звезды опубликовал ее фото с модной прической. В сети появилось фото 55-летней Натальи Ветлицкой в новом образе.
Uznayvse.ru 09:29
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия 16 ноября в 15:11
Политика

Украина вышла из соглашения СНГ по улучшению расчетов между компаниями

"Выйти из соглашения о мерах обеспечения улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран Содружества Независимых Государств", - говорится в опубликованном указе Зеленского.
ТАСС 09:17
Кино

В Великобритании назвали самых трудолюбивых актеров

Названы самые трудолюбивые британские актеры.
Lenta.ru 11:27
Здоровье

Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в одной рекламе

Анастасия и Алена стали амбассадорами SHINE IS и впервые появились вместе в рекламной кампании бренда.
ОК! 11:45
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали о главных достижениях киностудии за год

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва рассказала о трёх главных достижениях киностудии за 2019 год.
RT на русском 10:26
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Пользователи Сети нередко шутят на тему отношений Топурии и Деньгова, отмечая что экс-возлюбленный певицы рэпер Алексей Долматов, который также известен под сценическим псевдонимом Гуф, не сможет узнать, что предмет его обожания теперь счастлива с другим мужчиной.
VSE42.RU вчера в 23:00
Общество

Путин одобрил строительство моста через Лену

Интерфакс 03:44
Футбол

Зобнин рассказал о цели сборной России в матче с Сан-Марино

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что команда постарается помочь Артему Дзюбе стать лучшим бомбардиром отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает Sport24.
Газета.Ru 10:26
Общество

Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
ТАСС 08:04
Общество

Губернатор российского региона сделал 31 декабря выходным днем

Губернатор Томской области «по просьбе женщин» сделал 31 декабря 2019 года выходным днем.
9111.ru 03:11
Экономика

Morgan Stanley верит в восстановление темпов роста мирового ВВП

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют восстановление темпов роста глобальной экономики уже в I квартале следующего года, ожидая, что в целом за 2020 год она прибавит 3,2% против прогнозных 3% по итогам нынешнего года.
Росбалт 10:42
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Кино

HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори

Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
Газета.Ru 09:00
Происшествия

Журналистка агентства «Интерфакс» пропала в Москве

Журналистка агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова не выходит на связь с 17 ноября.
Известия 08:41
Экономика

Промпроизводство в России выросло на 2,7%

По итогам 10 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в РФ увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Российская газета 11:38
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