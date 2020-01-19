Экономика
Российская газетаБанк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Это следует из данных Банка России по платежному балансу. Нерезиденты вложили в российский госдолг в прошлом году 22,2 миллиарда долларов.
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Кино
Детектив «Плохие парни навсегда» появится в прокате с 23 января
Пути друзей-детективов Майка Лоури и Маркуса Бернетта (Уилл Смит и Мартин Лоуренс) разошлись.
Политика
Опубликованы доходы Мишустина и его супруги за пять лет
Опубликованы задекларированные в Федеральной налоговой службе доходы нового премьер-министра России Михаила Мишустина и его супруги за пять лет.
Общество
Синоптики пообещали аномально теплую погоду в Москве
На следующей неделе температура воздуха в Москве превысит климатическую норму, следует из данных прогностических карт, опубликованных на сайте Гидрометцентра.
Кино
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»
Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild Awards), сообщается в Twitter организации.
Единоборства
Конор Макгрегор вернулся нокаутом
Бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе вошел в число главных спортивных событий минувшего уикенда, а для обожающей смешанные единоборства Америки стал, кажется, просто главным, несмотря на то что сам факт выигрыша ирландца у американского противника нельзя вроде бы считать чем-то особенным.
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Авто
Представлен обновленный Skoda Rapid
Около месяца назад "посвежевший" Skoda Rapid представили в России, а теперь чешский концерн решил провести его альтернативное обновление и в Поднебесной.
Наука
Некоторые волчата смогли выполнить команду «апорт» спонтанно
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Политика
Нарушителей режима прекращения огня в Ливии ждут санкции
Документ потребует "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии".
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Футбол
Мариу включил 3 игроков «Локомотива» в «команду мечты»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу на клубном канале в YouTube составил «команду мечты», выбрав 11 футболистов, с которыми играл на протяжении карьеры.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Футбол
АЕК одержал четвертую победу под руководством Карреры
В матче 19-го тура чемпионата Греции афинский АЕК разгромил "Лариссу" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Афинах на стадионе "Спирос Луис".
Футбол
«Милан» вырвал победу в матче с «Удинезе»
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Финансы
Scotibank в падении курса евро ниже 1.11 увидел возможность для покупки
Падение курса евро/доллар ниже психологической отметки 1.1100 предлагает хорошую возможность для открытия длинных позиций, утверждают валютные стратеги Scotiabank.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Политика
Глава ЕК на встрече с Путиным обсудила договор о транзите газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину, говорится в её микроблоге в Twitter.
Здоровье
Врачи назвали продукты для плоского живота
Продукты, вошедшие в список, способствуют сжиганию висцерального жира и уменьшения живота, об этом сообщает Express.
Армия и оружие
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Политика
Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
Политика
В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране
Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране началась в Киеве, сообщает РИА "Новости".
Общество
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
В 2018 году спрос со стороны россиян увеличился более значительно — граждане России тогда купили почти в два раза больше недвижимости в Турции, чем годом ранее.
Наука