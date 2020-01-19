Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Это следует из данных Банка России по платежному балансу. Нерезиденты вложили в российский госдолг в прошлом году 22,2 миллиарда долларов.
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с чего всё началось
Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, следует
 из опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе.
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