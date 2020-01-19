с чего всё началось

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Это следует из данных Банка России по платежному балансу. Нерезиденты вложили в российский госдолг в прошлом году 22,2 миллиарда долларов.

Общество Синоптики пообещали аномально теплую погоду в Москве На следующей неделе температура воздуха в Москве превысит климатическую норму, следует из данных прогностических карт, опубликованных на сайте Гидрометцентра.

Единоборства Конор Макгрегор вернулся нокаутом Бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе вошел в число главных спортивных событий минувшего уикенда, а для обожающей смешанные единоборства Америки стал, кажется, просто главным, несмотря на то что сам факт выигрыша ирландца у американского противника нельзя вроде бы считать чем-то особенным.

Политика Пентагон показал форму космических войск США Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.

Авто Представлен обновленный Skoda Rapid Около месяца назад "посвежевший" Skoda Rapid представили в России, а теперь чешский концерн решил провести его альтернативное обновление и в Поднебесной.

Происшествия В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Футбол АЕК одержал четвертую победу под руководством Карреры В матче 19-го тура чемпионата Греции афинский АЕК разгромил "Лариссу" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Афинах на стадионе "Спирос Луис".

Политика Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.

Политика Глава ЕК на встрече с Путиным обсудила договор о транзите газа Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину, говорится в её микроблоге в Twitter.