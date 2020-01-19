Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Это следует из данных Банка России по платежному балансу. Нерезиденты вложили в российский госдолг в прошлом году 22,2 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать141
с чего всё началось
Приток нерезидентов в российский госдолг в 2019 году оказался рекордным за всю историю, составив $22,2 млрд, следует
 из опубликованных ЦБ сведений о платежном балансе.
РБК01:00

Подробнее о событии

ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг России

RT на русском09:26

ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

РИА Новости08:57

ЦБ зафиксировал рекордный в истории приток иностранцев в госдолг России

РБК01:00

ЦБ зафиксировал крупнейший с 2012 года приток иностранцев в госдолг России

Коммерсантъ05:22

ЦБ заявил о рекордных покупках иностранцами госдолга России

Говорит Москва02:51

Приток иностранцев в госдолг России стал рекордным с 2012 года

Forbes02:14

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Российская газета07:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa 17 января в 02:18
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Политика

В Берлине начала работу конференция по Ливии

В Берлине начала работу международная конференция по ливийскому урегулированию. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 08:57
Политика

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
Футбол

Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ

Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
РИА Новости 06:09
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости 03:14
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Lenta.ru вчера в 06:42
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Кино

Появился трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниелом Рэдклиффом

News.ru 16 января в 09:54
Политика

Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию

Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
РИА Новости 09:32
Кино

«Не „Игра престолов“ — это факт»: что пишут в интернете о сериале «Ведьмак»

Почему-то новый сериал компании Netflix начали сравнивать с самым дорогим детищем HBO в истории американского телевидения - сериалом «Игра престолов».
Телепрограмма 07:14
Общество

Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

RT на русском 05:22
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Lenta.ru вчера в 23:32
Происшествия

Мама убитой Лизы Киселевой не поддержала петицию своих сторонников

Регион 64 07:30
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
РБК 09:35
Общество

На востоке Канады объявлен режим ЧС из-за рекордного снегопада

Эхо Москвы 04:30
Футбол

«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме

"Мальорка" разгромила на своем поле "Валенсию", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, в матче 20-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 08:01
Происшествия

Россиянин упал с пятого этажа вместе с трехлетней дочерью

В селе Засечное (Пензенская область) 30-летний мужчина вместе с трехлетней дочерью выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома.
Lenta.ru 06:54
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Гаджеты

Карта AMD Radeon RX 5600 XT основана на чипе Navi 10 XLE

Игромания.ру 16 января в 07:39
Армия и оружие

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Известия вчера в 17:05
Политика

Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Lenta.ru 05:29
Хоккей

Дивизион Боброва обыграл дивизион Чернышева на Матче Звезд КХЛ

Матч завершился со счетом: 7:4 в пользу дивизиона Боброва.
ГЛАС.RU 09:10
Общество

Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
RT на русском 06:34
Политика

На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января.
ТАСС 04:22
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Live24 вчера в 01:16
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Политика

Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Lenta.ru 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное