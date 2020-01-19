с чего всё началось

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Это следует из данных Банка России по платежному балансу. Нерезиденты вложили в российский госдолг в прошлом году 22,2 миллиарда долларов.

Политика Медведев назвал причины отставки своего правительства Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.

Общество Пользователи WhatsApp сообщили о сбое Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о Ливии Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал в своем Twitter, что ливийцы сами должны решать свою судьбу, без вмешательства внешних сил.

Политика Путин провел встречу с премьером Британии в Берлине Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии.

Политика Трамп отверг обвинения по импичменту Демократы палаты представителей конгресса США передали обвинительное заключение в сенат 15 января.

Шоу-бизнес Лена Ленина выходит замуж 40-летняя бизнесвумен и писательница Лена Ленина сказала заветное «да» таинственному избраннику и согласилась стать его супругой.

Армия и оружие Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.

Кино Фильмы века Крупнейший журнал о кино в мире Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века.

Происшествия В Подмосковье разбился параплан Параплан упал под подмосковным Богородском, тяжелые травмы получил пилот. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Общество Сменился лидер рейтинга богатейших людей мира В рейтинге появился новый лидер. Им стал президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи.

Происшествия В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".

Космос Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.