Экономика
Российская газетаБанк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Это следует из данных Банка России по платежному балансу. Нерезиденты вложили в российский госдолг в прошлом году 22,2 миллиарда долларов.
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Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Происшествия
В прокуратуре назвали причину массового отравления жителей Кизляра
Инфекция появилась в водопроводной сети насосной станции №4 города Кизляра после ремонта водопроводной линии, выяснили специалисты.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по ливийскому урегулированию, которая проходит в воскресенье в Берлине.
Экономика
Здравоохранение Иркутской области недофинансировано на 5 млрд рублей
Общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области составляет порядка 5 млрд рублей, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко, 19 января сообщает ИА Телеинформ.
Космос
Иран запустит в космос два спутника
Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.
Здоровье
В Якутске стабилизировалась ситуация с заболеванием корью
Ситуация с заболеванием корью в Якутске стабилизировалась, за прошедшую неделю в городе заболели два человека, сообщает пресс-служба мэрии.
Общество
Гергиев опоздал на спектакль в Венской опере и был заменен
Российский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем «Лоэнгрин» в Венской опере из-за опоздания.
Общество
В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова
Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
Здоровье
Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Происшествия
В Екатеринбурге школьница покончила с собой, не желая выходить замуж
Тело 16-летней школьницы обнаружили возле ее дома в Екатеринбурге. Как сообщает "Комсомольская правда", девушка свела счеты с жизнью.
Общество
«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Авто
Опубликованы первые изображения будущего компактного кроссовера Skoda
На днях чешский автопроизводитель опубликовал скетчи экстерьера нового бюджетного кроссовера, которые послужили основой для рендеров будущей модели.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Общество
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
Британский принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей очень печалит его, решение об этом было не из легких, но другого выбора не было.
Происшествия
В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста
«За несколько дней до Международного Дня памяти жертв Холокоста памятник жертвам катастрофы в Кривом Роге, неподалеку от дома родителей президента Зеленского, осквернили вандалы», — написал посол.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Технологии
В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»
В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.
Политика
Трамп раскритиковал идею возведения «морской стены» вокруг Нью-Йорка
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя
Судя по антуражу фотографии, женщина как раз крестила его.
Технологии
Naughty Dog ищет специалиста с опытом работы на РС: The Last of Us может выйти на РС?
Пока не совсем понятно, зачем Naughty Dog нужен специалист с таким опытом работы, однако учитывая утечки про выход Horizon Zero Dawn и Dreams на РС, вопросов становится меньше.
Политика
Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства
Низкий рост реальных доходов граждан России стал главной нерешенной задачей, которая ставилась перед предыдущим правительством страны.
Космос
Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет
Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей из более чем 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.