с чего всё началось

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений. Это следует из данных Банка России по платежному балансу. Нерезиденты вложили в российский госдолг в прошлом году 22,2 миллиарда долларов.

Политика Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по ливийскому урегулированию, которая проходит в воскресенье в Берлине.

Экономика Здравоохранение Иркутской области недофинансировано на 5 млрд рублей Общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области составляет порядка 5 млрд рублей, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко, 19 января сообщает ИА Телеинформ.

Космос Иран запустит в космос два спутника Власти Ирана заявили о подготовке к запуску двух новых спутников. Аппараты уже прошли предпусковые испытания.

Здоровье В Якутске стабилизировалась ситуация с заболеванием корью Ситуация с заболеванием корью в Якутске стабилизировалась, за прошедшую неделю в городе заболели два человека, сообщает пресс-служба мэрии.

Общество В Москве почтили память Бабуровой и Маркелова Завершилось шествие в память о расстрелянных 11 лет назад журналистке "Новой газеты" Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.

Здоровье В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Авто Опубликованы первые изображения будущего компактного кроссовера Skoda На днях чешский автопроизводитель опубликовал скетчи экстерьера нового бюджетного кроссовера, которые послужили основой для рендеров будущей модели.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Общество Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей Британский принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей очень печалит его, решение об этом было не из легких, но другого выбора не было.

Происшествия В Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста «За несколько дней до Международного Дня памяти жертв Холокоста памятник жертвам катастрофы в Кривом Роге, неподалеку от дома родителей президента Зеленского, осквернили вандалы», — написал посол.

Политика Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».

Музыка Эминем без анонса выпустил новый альбом Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.

Технологии В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины» В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.

Политика Медведев назвал главную нерешенную задачу своего правительства Низкий рост реальных доходов граждан России стал главной нерешенной задачей, которая ставилась перед предыдущим правительством страны.