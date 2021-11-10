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Банк России зафиксировал рост доли просроченных платежей по займам «до зарплаты»

Однако за последнее время доля просроченной задолженности снизилась, отметил директор департамента микрофинансового рынка российского регулятора Илья Кочетков.
Экономика сегодня
Россияне часто не выплачивают микрозаймы.
Комсомольская правда
Представитель ЦБ отметил, что сегодня в России функционирует порядка 6 тыс. микрофинансовых институтов, при этом совокупное количество заемщиков превышает 18 млн человек, а совокупный портфель приближается к 400 млрд рублей.
ТАСС
В свою очередь заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин добавил, что регулятор стремится к присутствию на данном рынке "более дорогих" участников, которые в то же время будут обеспечивать легальный спрос своим предложением.
ТАСС

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