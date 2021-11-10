Представитель ЦБ отметил, что сегодня в России функционирует порядка 6 тыс. микрофинансовых институтов, при этом совокупное количество заемщиков превышает 18 млн человек, а совокупный портфель приближается к 400 млрд рублей.
В свою очередь заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин добавил, что регулятор стремится к присутствию на данном рынке "более дорогих" участников, которые в то же время будут обеспечивать легальный спрос своим предложением.
Наталья Починок, возглавившая Российский государственный социальный университет (РГСУ) в 2014 году, уволена с поста ректора, сообщил РБК источник, близкий к Минобрнауки, и подтвердил проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров.
Власти Евросоюза обсуждают возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в рамках нового пакета ограничительных мер против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
Минпросвещения подготовило проект постановления Правительства России "Об утверждении правил русской орфографии", сменяющие правила официально утвержденные в 1956 году, говорится в проекте, который опубликован на Федеральном портале проектов нормативных актов.