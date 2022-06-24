Будьте в Плюсе

Банк России зафиксировал сохранение существенных проинфляционных рисков в экономике

Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными, сообщил Банк России.
Коммерсантъ
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14–17% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
РИА Новости
В июне текущего года инфляционные ожидания россиян возросли и сейчас близки к значениям августа--сентября 2021 года, отмечает регулятор.
Коммерсантъ
По данным Минэкономики России на 22 июня, в России четвертый раз за 2022 год была зафиксирована недельная дефляция в 0,12% ( в период с 11 по 17 июня).
Коммерсантъ

Подробнее о событии

В ЦБ РФ заявили о сохранении высоких проинфляционных рисков
Москва 2412:04
Центробанк предупредил о существенных проинфляционных рисках
Forbes11:55
Банк России зафиксировал сохранение существенных проинфляционных рисков в экономике
Коммерсантъ10:22
В Центробанке заявили о проинфляционных угрозах
АБН11:15
Центробанк: проинфляционные риски в России остаются существенными
Реальное время10:40
Центробанк РФ предупредил о существенных проинфляционных рисках в стране
Общественная служба новостей11:22

Интересное

РЖД приостановили отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию

РЖД приостановили поставку ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Об этом РБК сообщил представитель госкомпании.
РБК10:22

Участники группы Little Big уехали из России в США

Участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США.
Lenta.ru10:59

Spiegel: Минфин ФРГ планирует национализировать часть «Северного потока — 2»

Министерство финансов ФРГ рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части "Северного потока — 2", пишет журнал Spiegel, ссылаясь на собственные источники в ведомстве.
РИА Новости05:16

Верховный суд США отменил конституционные гарантии на прерывание беременности

Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, которые позволят отдельным штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.
РИА Новости10:56

Глава Чечни Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдет в военные учебники

"Освобождение населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики", — заявил Кадыров.
РИА Новости11:13

Во французской армии попытались оправдаться после сообщений о захвате Россией САУ CAESAR

Штаб французской армии попытался оправдаться после появления данных о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR на Украине, но не привел никаких доказательств, опровергающих эту информацию, косвенно допустив ее вероятность.
РИА Новости11:39

Канцлер ФРГ заявил, что в ЕС не верят версии «Газпрома» о причинах сокращения поставок

Европейские лидеры отказываются верить в версию о технических причинах сокращения поставок по «Северному потоку», представленных «Газпромом», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Lenta.ru12:00

В Горско-Золотом котле уничтожен заградотряд украинских нацистов

В ходе боёв по образованию и ликвидации Горско-Золотого котла российские войска уничтожили 210-й батальон «Берлинго», прибывший в зону боевых действий для выполнения задач заградительного отряда.
REGNUM11:48

Четвертый сезон «Мажора» с Павлом Прилучным выйдет 2 июля в Сети

Сериал "Мажор 4" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет в Сети 2 июля, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
РИА Новости09:29

Саммит ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз

17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива».
РБКвчера в 15:23