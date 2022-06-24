Верховный суд США пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на прерывание беременности, которые позволят отдельным штатам самостоятельно регулировать эту сферу, сообщается в решении судебной инстанции.
Штаб французской армии попытался оправдаться после появления данных о захвате Россией самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR на Украине, но не привел никаких доказательств, опровергающих эту информацию, косвенно допустив ее вероятность.
17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива».