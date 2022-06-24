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Банк России зафиксировал сохранение существенных проинфляционных рисков в экономике

Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными, сообщил Банк России.
Коммерсантъ
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14–17% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.
РИА Новости
По данным регулятора, инфляционные ожидания населения на ближайший год выросли до 12,4%, что является показателем уровня августа--сентября 2021 года.
Коммерсантъ
По данным Минэкономики России на 22 июня, в России четвертый раз за 2022 год была зафиксирована недельная дефляция в 0,12% ( в период с 11 по 17 июня).
Коммерсантъ

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