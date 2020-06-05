Экономика
REGNUMБанк России зафиксировал сокращение банковских вкладов населения в мае
Москва, 5 июня 2020, 21:30 — REGNUM Центробанк зафиксировал сокращение вкладов населения в российских банках в мае 2020 года.
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Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Общество
Ролик о поправках к Конституции заблокировал Youtube за гомофобию
В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Цензуры.Нет вчера в 08:25
Общество
Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе
Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье.
Известия 14:18
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Политика
Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса
Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
Lenta.ru 14:21
Политика
Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России
По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен.
REGNUM 14:24
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 14:30
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Политика
Турция намерена в июне восстановить авиасообщение с 40 странами
Турция планирует в июне восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет.
RT на русском вчера в 08:24
Происшествия
На Петровке задержали двух фигурантов «дела 27 июля»
Пока задержаны 11 человек, среди них два фигуранта "дела 27 июля" Влад Барабанов и Самариддин Раджабов.
Интерфакс 12:56
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне.
Деловое.ТВ вчера в 03:48
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Экономика
Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+
Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
Общество
В Москве вводится новый тип пропусков для посещения МФЦ
С 25 мая в столице возобновили работу 88 МФЦ. Прийти туда можно только после предварительной электронной записи.
РИАМО вчера в 09:06
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
Авто
Компания Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner
Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня вчера в 01:24
Происшествия
Силовики проводят обыски в доме главы Мегиона и администрации города
Обыск сотрудники силовых структур проводят и в доме самого главы города Олега Дайнеки.
Муксун.fm 07:33
Общество
«Норникель» берет аварию на себя
Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ 09:48
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Экономика
Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле
В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:20
Экономика
Центробанк прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 0,2-0,4%
Рост потребительских цен с начала 2020 года достиг 2,4%.
REGNUM 14:05
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов переболел коронавирусом
Вестник Кавказа 02:45
Культура
В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат
Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49