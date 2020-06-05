Экономика

REGNUMREGNUMБанк России зафиксировал сокращение банковских вкладов населения в мае

Москва, 5 июня 2020, 21:30 — REGNUM Центробанк зафиксировал сокращение вкладов населения в российских банках в мае 2020 года.
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Банк России зафиксировал сокращение банковских вкладов населения в мае

REGNUM14:30

ЦБ отметил снижение более чем на 13% количества жалоб россиян на работу финорганизаций

ТАСС13:45

В ЦБ заявили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

Газета.Ru13:43

В ЦБ обратили внимание на опережающую динамику валютных вкладов в конце мая

Банки.ру13:17

В ЦБ сообщили о сокращении вкладов россиян в банках в мае на 0,2%

RT на русском13:11

ЦБ: вклады россиян в банках в мае сократились на 0,2%

ПРАЙМ12:56
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Ролик о поправках к Конституции заблокировал Youtube за гомофобию

В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Цензуры.Нет вчера в 08:25
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Общество

Воробьев исключил открытие ТЦ в Подмосковье на данном этапе

Коэффициент распространение коронавируса пока не позволяет принять решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер в Подмосковье.
Известия 14:18
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
1,5K
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Политика

Россия выдвинула условие распространения вакцины от коронавируса

Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.
Lenta.ru 14:21
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Политика

Путин оценил уровень инфляции и безработицы в России

По поводу уровня безработицы в России Путин заметил, что он подрос, но если сравнивать с другими странами, этот рост не так драматичен.
REGNUM 14:24
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Общество

Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 14:30
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
2,2K
Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Политика

Турция намерена в июне восстановить авиасообщение с 40 странами

Турция планирует в июне восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет.
RT на русском вчера в 08:24
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Происшествия

На Петровке задержали двух фигурантов «дела 27 июля»

Пока задержаны 11 человек, среди них два фигуранта "дела 27 июля" Влад Барабанов и Самариддин Раджабов.
Интерфакс 12:56
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Происшествия

Годовалая девочка из Запорожья скончалась в нелегальном детском саду

NewInform 02:19
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне.
Деловое.ТВ вчера в 03:48
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
5,3K
Экономика

Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

Ирак ставит под угрозу новую сделку ОПЕК+ из-за неспособности сократить объемы добычи нефти, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 14:16
Общество

В Москве вводится новый тип пропусков для посещения МФЦ

С 25 мая в столице возобновили работу 88 МФЦ. Прийти туда можно только после предварительной электронной записи.
РИАМО вчера в 09:06
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Ранее ВОЗ утверждали, что медицинские маски необходимы только заболевшим, поскольку нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.
РБК 14:28
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Авто

Компания Toyota презентовала обновленный внедорожник Toyota Fortuner

Компания Toyota представила обновленный Toyota Fortuner.
Автоновости дня вчера в 01:24
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Происшествия

Силовики проводят обыски в доме главы Мегиона и администрации города

Обыск сотрудники силовых структур проводят и в доме самого главы города Олега Дайнеки.
Муксун.fm 07:33
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Общество

«Норникель» берет аварию на себя

Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
Коммерсантъ 09:48
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
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Происшествия

В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков

REGNUM вчера в 17:50
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Экономика

Росстат назвал единственный вид услуг, показавший рост в апреле

В апреле в России из платных услуг населению рост в апреле продемонстрировал только прокат - он вырос на 26,5% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Интерфакс 14:20
Экономика

Центробанк прогнозирует инфляцию в России в июне на уровне 0,2-0,4%

Рост потребительских цен с начала 2020 года достиг 2,4%.
REGNUM 14:05
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов переболел коронавирусом

Вестник Кавказа 02:45
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Культура

В мультсериале «Царевны» появятся азиат и мулат

Авторы мультсериала «Царевны» добавили в картину героев-мальчиков — азиата по имени Ван Ли и мулата Васко.
Культуромания 09:49
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