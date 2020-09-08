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РБК
РБК

Банк России заметил рекордное сокращение используемых банковских карт

Количество депозитных и кредитных карт, которые используют россияне, за II квартал 2020 года (апрель, май, июнь) упало на рекордный за последние пять лет показатель. Об этом со ссылкой на Банк России (ЦБ) сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне стали массово отказываться от банковских карт

Россияне во втором квартале 2020 года начали отказываться от депозитных и кредитных карт: число используемого "пластика" сократилось на рекордный за последние пять лет показатель - сразу на 4,5 миллиона единиц, следует из данных Банка России.
РИА Новости17:10
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россияне стали отказываться от банковских карт

Lenta.ru18:15
Коммерсантъ

Россияне стали меньше использовать банковские карты

Коммерсантъ19:26
Известия

В России все чаще стали отказываться от банковских карт

Известия19:22
РБК

Банк России заметил рекордное сокращение используемых банковских карт

РБК19:58
Российская газета

Россияне стали отказываться от банковских карт

Российская газета17:40
Газета.Ru

Россияне отказываются от банковских карт

Газета.Ru17:20
РИА Новости

Россияне стали массово отказываться от банковских карт

РИА Новости17:10

Лукашенко опроверг намерение выдать задержанных россиян Украине

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не выдала бы Украине задержанных под Минском в июле россиян, даже если бы Киев потребовал этого, сообщил главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который участвовал в интервью с белорусским лидером.
Взгляд.рувчера в 13:31
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газетавчера в 00:17
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Камавинга стал самым молодым дебютантом сборной Франции за последние 106 лет

Центральный полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга, вышедший на замену на 63-й минуте в матче второго тура Лиги Наций со Швецией (4:2), стал самым молодым игроком сборной Франции более чем за 100 лет.
Советский спорт17:08

Япония потратит $6,3 млрд на закупку вакцины у США и Великобритании

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Ведомостивчера в 04:44
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В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новостивчера в 11:14
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