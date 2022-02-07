Четырехкратный лимит выплат Если всё пойдет по плану, сначала с 500 тысяч до 2 миллионов вырастет максимальная планка выплат за ущерб жизни и здоровью, при этом лимит для аварий без пострадавших останется прежним — 400 тысяч рублей.
Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченную на понедельник встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок из-за несогласия с позицией Германии по вопросам санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2" и по оказанию военной помощи Киеву.
«Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путём будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.