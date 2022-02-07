Будьте в Плюсе

Банк России запланировал серьезный рост стоимости ОСАГО

В 2022 году процесс «либерализации» ОСАГО выйдет на финишную прямую.
74.ru
ОСАГО за 100 тысяч рублей уже сейчас не является фигурой речи.
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Четырехкратный лимит выплат Если всё пойдет по плану, сначала с 500 тысяч до 2 миллионов вырастет максимальная планка выплат за ущерб жизни и здоровью, при этом лимит для аварий без пострадавших останется прежним — 400 тысяч рублей.
74.ru
Зачистка коэффициентов В планах также отказ от коэффициента износа, который применяется при денежных выплатах по ОСАГО (при натуральном возмещении износ не учитывается).
Чита.Ру

Подробнее о событии

Тарифы на ОСАГО могут вырасти на 80%
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Автоэксперт предрек подорожание ОСАГО в России
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Эксперт: ОСАГО подорожает на 80%
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Либерализация ОСАГО на финишной прямой: ожидается рост стоимости тарифов до 80 %
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Банк России запланировал серьезный рост стоимости ОСАГО
74.ruвчера в 20:30
Итоги: компенсационные выплаты за вред жизни и здоровью в 2021 году
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