Четырехкратный лимит выплат Если всё пойдет по плану, сначала с 500 тысяч до 2 миллионов вырастет максимальная планка выплат за ущерб жизни и здоровью, при этом лимит для аварий без пострадавших останется прежним — 400 тысяч рублей.