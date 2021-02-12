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Российская газета
Российская газета

Банк России завершил цикл снижения ключевой ставки

На заседании совета директоров 12 февраля Банк России в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Из релиза по ставке ЦБ убрал постоянно присутствовавший там ранее тезис об оценке вероятности возможного снижения ключевой ставки.В источнике
Эльвира Набиуллинароссийский политик
Мы сегодня не рассматривали на заседании совета директоров вопрос о снижении ставки. Более того, считаем, что при развитии ситуации в соответствии с нашим базовым сценарием у нас пространство для смягчения денежно-кредитной политики исчерпано.БИЗНЕС Online
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Банк России завершил цикл снижения ключевой ставки

Российская газета07:55

Потенциал смягчения денежно-кредитной политики исчерпан - Набиуллина

Интерфакс07:50

Набиуллина заявила об исчерпании потенциала смягчения монетарной политики

ПРАЙМ07:27

Набиуллина объявила о завершении цикла снижения ставок

РБК09:35

Банк России больше не видит возможностей для смягчения денежно-кредитной политики

Эхо Москвы07:32

Набиуллина заявила об исчерпании потенциала для смягчения денежно-кредитной политики

Газета.Ru07:49

Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки исчерпано

ТАСС08:04
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