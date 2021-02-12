На заседании совета директоров 12 февраля Банк России в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Из релиза по ставке ЦБ убрал постоянно присутствовавший там ранее тезис об оценке вероятности возможного снижения ключевой ставки.

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