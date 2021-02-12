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Российская газета
Российская газета

Банк России завершил цикл снижения ключевой ставки

На заседании совета директоров 12 февраля Банк России в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Из релиза по ставке ЦБ убрал постоянно присутствовавший там ранее тезис об оценке вероятности возможного снижения ключевой ставки.В источнике
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Курс на нейтральность: Банк России задумался над повышением ставки

ПРАЙМвчера в 14:15

Набиуллина объявила о завершении цикла снижения ставок

РБКвчера в 09:35

Набиуллина заявила об исчерпании потенциала для смягчения денежно-кредитной политики

Газета.Ruвчера в 07:49

Потенциал смягчения денежно-кредитной политики исчерпан - Набиуллина

Интерфаксвчера в 07:50

Банк России завершил цикл снижения ключевой ставки

Российская газетавчера в 07:55

Банк России больше не видит возможностей для смягчения денежно-кредитной политики

Эхо Москвывчера в 07:32

Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки исчерпано

ТАССвчера в 08:04
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Яблоки оказались способны активировать производство новых клеток головного мозга

Группа в составе австралийских и немецких ученых в ходе исследования выявили, что природные фитонутриенты, присутствующие в составе яблока и еще некоторых фруктов, способны оказывать стимулирующее действие на процессы производства новых клеток головного мозга.
Стерлеградвчера в 08:20

ФРГ предлагала США сделку по снятию санкций с «Северного потока-2»

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, правительство Германии предлагало администрации бывшего президента США Дональда Трампа материальную поддержку в размере 1,21 млрд долларов взамен на отказ от введения санкций в отношении строительства "Северного потока – 2".
Evo-rus.com10 февраля в 12:00