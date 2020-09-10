Банк России заявил, что инфляция по итогам 2020 года не превысит 4,2%
Смотрите также
Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии
Даниил Медведев победил Андрея Рублева и вышел в полуфинал US Open
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
США ввели санкции против трех россиян
Швейцарский франк назван самой надежной валютой для сбережений
Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным
Россия откроет границу с Южной Осетией
Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
ЦБ в рисковом сценарии прогнозирует падение ВВП до 5,5% в 2020 году
ЦБ опубликовал календарь решений по ключевой ставке в 2021 году
ЦБ не увидел особенных последствий от текущих колебаний курса рубля
Россия откроет границу с Южной Осетией
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
США ввели санкции против трех россиян
Вакцинацию от коронавируса предложили сделать условием для путешествий
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
ЕС продлил на полгода санкции против граждан России
Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин во время онлайн-конференции заявил, что по итогам текущего года инфляция составит 3, 7-4, 2 %.В источнике
Подробнее о событии