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KM.ru
KM.ru

Банк России заявил, что инфляция по итогам 2020 года не превысит 4,2%

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин во время онлайн-конференции заявил, что по итогам текущего года инфляция составит 3, 7-4, 2 %.В источнике
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ТАСС

В ЦБ считают, что инфляция в России по итогам года будет в середине диапазона в 3,7-4,2%

ТАСС08:18
Интерфакс

ЦБ ожидает замедления роста цен уже в IV квартале

Интерфакс04:12
Lenta.ru

Россиянам пообещали замедление роста цен

Lenta.ru05:32
REGNUM

Банк России ожидает «несколько лучшую» динамику роста ВВП по итогам года

REGNUM04:15
Росбалт

ЦБ пока «не знает», что ожидать от будущей динамики российской экономики

Росбалт03:59
Известия

В ЦБ допустили улучшение прогнозов по росту ВВП

Известия03:52
ПРАЙМ

ЦБ в октябре обновит прогноз по динамике ВВП России в 2020 году

ПРАЙМ09:27

Европейские власти приготовились к торговой войне

ИА «Ореанда-Новости» Издание The Daily Telegraph, сославшись на внутренние документы ЕС, сообщило о том, что Европа осуществляет подготовку к тому, чтобы начать торговую войну против Великобритании в случае нарушения Лондоном условий, прописанных в соглашении по Brexit.
Ореанда-Новости13:53

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости12:04
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.
REGNUM10:53
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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«Спартак» подтвердил, что будет рассматривать предложения по Кокорину

В среду владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что не стремится расставаться с нападающим, однако позже стало известно следующее: генеральный директор «красно-белых» Шамиль Газизов намерен обсуждать поступающие предложения.
Спорт уик-эндвчера в 08:56
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