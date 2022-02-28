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Банк России заявил, что торги на валютном рынке Мосбиржи откроются в 10:00 мск

Торги на рынке акций Мосбиржи 28 февраля откроются не ранее 15.00 мск, на валютном и денежном рынке, а также рынке РЕПО — в 10:00 мск, говорится в сообщении
 ЦБ.
РИА Новости
Торги планируется открыть не ранее 10:00 мск, сообщается в заявлении ЦБ РФ.
Smotrim.ru
В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск.
Finam.Ru
Также Банк России вводит с 28 февраля временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов, сказано в сообщении.
Финмаркет

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