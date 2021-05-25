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Экономика

Банк России заявил об отсутствии необходимости следовать рекомендациям МВФ

Банк России не обязан следовать рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) и не подвержен влиянию сторонних органов.В источнике
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С чего всё началось

В Банке России сравнили МВФ с черепахой

Международный валютный фонд (МВФ) слишком долго вырабатывает свои рекомендации, поэтому они уже не отвечают требованиям экономической ситуации, как это было с рекомендацией снизить ключевую ставку в России, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.
РИА Новости05:02

Подробнее о событии

ЦБ РФ назвал МВФ «черепахой» из-за рекомендации снизить ключевую ставку

Коммерсантъ06:08

Зампред Центробанка сравнил МВФ с черепахой

News.ru05:57

Россия не обязана следовать рекомендациям МВФ в вопросах ДКП - первый зампред ЦБ

Финмаркет05:17

ЦБ РФ: рекомендации МВФ не отвечают требованиям экономической ситуации

ФАН05:37

Банк России заявил об отсутствии необходимости следовать рекомендациям МВФ

ТАСС05:07

ЦБ РФ сравнил МВФ с черепахой из-за рекомендации снизить ключевую ставку

Finam.Ru04:56

В Банке России сравнили МВФ с черепахой

Москва 2405:50
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Культуроманиявчера в 02:47

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РБК19:21

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Взгляд.ру06:05