Путин заявил о выполнении в полном объеме плановых мероприятий в армии

"Особенно отмечу, что в прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.