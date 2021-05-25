Банк России заявил об отсутствии необходимости следовать рекомендациям МВФ
Банк России не обязан следовать рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ) и не подвержен влиянию сторонних органов.В источнике
Слава Богу, мы не обязаны следовать их рекомендациям. Ну мы, скажем так, улыбнулись и сделали, как надо — повысили ставку уже в этом году, обеспечивая ценовую стабильность.ИА Красная Весна
С чего всё началось
В Банке России сравнили МВФ с черепахой
Международный валютный фонд (МВФ) слишком долго вырабатывает свои рекомендации, поэтому они уже не отвечают требованиям экономической ситуации, как это было с рекомендацией снизить ключевую ставку в России, заявил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.
РИА Новости05:02