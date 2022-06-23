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Банк России заявил о намерении и дальше снижать ключевую ставку

Регулятор планирует рассмотреть вероятность снижения ключевой ставки.
Бизнес журнал
Первый заместитель председателя Банка России подчеркнул, что цены на основные продукты продолжают расти.
Компания
Первый зампред ЦБ напомнил, что, по прогнозам Банка России, инфляция вернется к цели в 4% в 2024 году.
Финмаркет
На последнем заседании Банка России 10 июня ключевая ставка была снижена до 9,5% годовых Следующее плановое заседание состоится 22 июля.
ТАСС

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Центробанк видит пространство для снижения ставки
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