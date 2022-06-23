Бизнес журналБанк России заявил о намерении и дальше снижать ключевую ставкуРегулятор планирует рассмотреть вероятность снижения ключевой ставки.Бизнес журналПервый заместитель председателя Банка России подчеркнул, что цены на основные продукты продолжают расти.КомпанияПервый зампред ЦБ напомнил, что, по прогнозам Банка России, инфляция вернется к цели в 4% в 2024 году.ФинмаркетНа последнем заседании Банка России 10 июня ключевая ставка была снижена до 9,5% годовых Следующее плановое заседание состоится 22 июля.ТАССЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаLife.ruНТВ66.ruИзвестияНовый ДеньПодробнее о событииЦентробанк видит пространство для снижения ставкиFinam.Ru05:35Экономист Самиев допустил снижение ключевой ставки ЦБ на три пунктаLenta.ru05:48В ЦБ не исключили дальнейшее снижение ключевой ставкиРоссийская газета05:22ЦБ готов понизить ключевую ставкуURA.Ru05:03Банк России видит дальнейший потенциал снижения ставкиТАСС04:55Первый зампред ЦБ Чистюхин: Банк России видит потенциал для снижения ключевой ставкиLife.ru05:26Первый зампред ЦБ Чистюхин сообщил о потенциале для дальнейшего снижения ключевой ставкиРИА Новости04:41Показать ещёОценить81Поделиться