Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банк России заявил о неизбежности нового кризиса

ЦБ РФ несколько раз продлевал срок действия своих рекомендаций. Однако в конце марта этого года в ЦБ заявили, что текущий запас прочности банков достаточен для покрытия потенциальных потерь, дополнительного продления принятых регулятором на фоне пандемии послаблений не требуется.В источнике

С чего всё началось

Банк России заявил о неизбежности нового кризиса

Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Ренессанс капитала".
ТАСС07:33

Подробнее о событии

Стала известна возможность нового кризиса

News.ru08:33

В ЦБ заявили о неизбежности нового кризиса

Компания08:27

В Центробанке заявили о неизбежности нового кризиса

БИЗНЕС Online07:58

Банк России: новый кризис неизбежен

Smotrim.ru08:01

О неизбежности нового кризиса предупредили в Банке России

Профиль08:19

В Центробанке считают, что новый кризис наступит неизбежно

Реальное время07:39

Банк России заявил о неизбежности нового кризиса

ТАСС07:33
Интересное

Военный атташе Британии вызван в Минобороны России после инцидента с эсминцем

«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», — заявили в Министерстве обороны России.
RT на русском07:17

Талибы с мая взяли под свой контроль более 50 районов в Афганистане

По сведениям, предоставленным спецпредставителем ООН по Республике Афганистан Деборой Лайонс, незаконные вооруженные формирования движения «Талибан» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) в ходе проведения наступательной операции, начатой в мае текущего года, смогли взять под контроль более 50 районов Афганистана.
Военное дело23:46

Генштаб ВС России заявил о праве применять ядерное оружие

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на военную агрессию, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерий Герасимов в ходе Московской конференции по международной безопасности.
Lenta.ru03:14