Банк России заявил о неизбежности нового кризиса
ЦБ РФ несколько раз продлевал срок действия своих рекомендаций. Однако в конце марта этого года в ЦБ заявили, что текущий запас прочности банков достаточен для покрытия потенциальных потерь, дополнительного продления принятых регулятором на фоне пандемии послаблений не требуется.В источнике
С чего всё началось
Банк России заявил о неизбежности нового кризиса
Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Ренессанс капитала".
ТАСС07:33