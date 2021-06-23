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Экономика

Банк России заявил о неизбежности нового кризиса

ЦБ РФ несколько раз продлевал срок действия своих рекомендаций. Однако в конце марта этого года в ЦБ заявили, что текущий запас прочности банков достаточен для покрытия потенциальных потерь, дополнительного продления принятых регулятором на фоне пандемии послаблений не требуется.В источнике

С чего всё началось

Банк России заявил о неизбежности нового кризиса

Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Ренессанс капитала".
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