ЦБ РФ несколько раз продлевал срок действия своих рекомендаций. Однако в конце марта этого года в ЦБ заявили, что текущий запас прочности банков достаточен для покрытия потенциальных потерь, дополнительного продления принятых регулятором на фоне пандемии послаблений не требуется.

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С чего всё началось Банк России заявил о неизбежности нового кризиса Новый кризис неизбежен, но Банк России располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на конференции "Ренессанс капитала". ТАСС 07:33