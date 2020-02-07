Экономика
ФедералПрессБанк России ждет дальнейшего снижения ипотечных ставок
Глава ЦБ отметила, что такое снижение не является пределом и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок, сообщает ТАСС. Ранее «ФедералПресс» писал, Центробанк на сегодняшнем заседании, как и ожидалось, понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6 % годовых. Это уже шестое снижение подряд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
В 1996-м актер получил «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «12 обезьян» (1995).
Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
Армия и оружие
В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство
Из материала: Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу.
Политика
В Госдуме сообщили о возможном изменении нормы о ее роспуске
Из Конституции России могут исключить пункт, согласно которому президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру премьер-министра, сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в основной закон Павел Крашенинников в интервью газете «Коммерсантъ».
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Космос
Китай делает пробный пуск новой космической ракеты
Руководитель программы Ван Чжуй, ответственный за запуск тяжёлых транспортных ракет, сообщил, что Чанчжэн-5Б является более тяжёлой версией базового носителя.
Общество
Часть граждан освободили от платы за капремонт
Собственники квартир в закрывающихся населённых пунктах не будут платить взносы за капремонт, сообщает "Российская газета".
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти
«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Политика
Минобороны опубликовала уникальные фотографии советских полководцев
Минобороны России опубликовало в понедельник на своём официальном сайте уникальные фотографии советских полководцев времён Великой Отечественной войны периода освобождения Европы.
Здоровье
В Хабаровске из-за коронавируса ввели масочный режим
Масочный режим ввели в Хабаровске из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом и для профилактики заражения коронавирусом.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом и фурой в Кемеровской области
Число погибших в результате столкновения грузового автомобиля и пассажирского автобуса в Кемеровской области выросло до двух.
Шоу-бизнес
Пригожин показал на видео Валерию в халате и без макияжа
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео на своей странице в социальной сети Instagram, в котором показал певицу Валерию в домашней обстановке.
Здоровье
Кто займется исправлением врачебных ошибок
На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).
Армия и оружие
Ту-160 вооружат гиперзвуковыми «Кинжалами»
Источник рассказал, что рассматривается возможность установки «Кинжалов» на Ту-160.
Общество
Предприятия Китая возобновляют работу после продленных каникул
Большинство предприятий и компаний Китая в понедельник возобновляют работу после продленных из-за вспышки пневмонии каникул в честь Нового года по лунному календарю (наступил в ночь на 25 января).
Футбол
«Сельта» обыграла «Севилью», Смолов получил желтую карточку
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов получил желтую карточку на 80-й минуте. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Авто
Новый двигатель Nissan дебютировал на старом пикапе начала 2000-х
«Шестёрка» дебютирует на рамном грузовичке Nissan Frontier (известен россиянам под именем Navara), который продаётся в США с 2004 года.
Общество
Правительство поручило создать стратегический запас медицинских масок
Правительство на фоне эпидемии коронавируса поручило сформировать в России стратегический запас медицинских масок, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями.
Здоровье
Ученые считают, что пик распространения коронавируса впереди
В ближайшие недели распространение нового коронавируса 2019-nCoV может достигнуть пика, и им может быть инфицирован как минимум каждый двадцатый в Ухане — городе в Китае, который является эпицентром глобальной эпидемии.
Наука
Врачи по анализу крови смогут диагностировать развитие депрессии
Исследования показали, что у людей с депрессией в крови фиксируется повышенный уровень различных метаболитов триптофана.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Происшествия