Экономика

ФедералПрессФедералПрессБанк России ждет дальнейшего снижения ипотечных ставок

Глава ЦБ отметила, что такое снижение не является пределом и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок, сообщает ТАСС. Ранее «ФедералПресс» писал, Центробанк на сегодняшнем заседании, как и ожидалось, понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6 % годовых. Это уже шестое снижение подряд.
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Ставки по ипотеке продолжат снижаться, заявила Набиуллина

РИА Новости07 февраля в 07:52

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ТАСС07 февраля в 08:53

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Rambler News Service07 февраля в 07:55

После снижения ставки ЦБ РФ банки изменят условия по кредитным продуктам

Finam.Ru07 февраля в 06:00

ЦБ понизил ключевую ставку: что будет с ипотекой

РБК07 февраля в 09:24

Набиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

Коммерсантъ07 февраля в 08:18

ЦБ ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок

RT на русском07 февраля в 07:51
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Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

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Кто займется исправлением врачебных ошибок

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