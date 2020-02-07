Экономика
ФедералПрессБанк России ждет дальнейшего снижения ипотечных ставок
Глава ЦБ отметила, что такое снижение не является пределом и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок, сообщает ТАСС. Ранее «ФедералПресс» писал, Центробанк на сегодняшнем заседании, как и ожидалось, понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6 % годовых. Это уже шестое снижение подряд.
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Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и гололедице в Москве
Политика
Киселёв: опыт русской смуты никто не отменял
Дискуссия о поправках в Конституцию России все же не дает мне лично покоя.
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Политика
Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы
В МИДе выразили уверенность, что новая процедура введения санкций усугубит кризис в Совете Европы, который начался после «отступления организации от собственного устава в решении вернуть Россию».
Спорт
Выступление украинских гимнасток в России осудили на родине
Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине.
Политика
Лавров: Россия разрешит вернуть украинского посла в Москву
МИД РФ поддержит взаимное возвращение послов России и Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 9 февраля.
Наука
Врачи по анализу крови смогут диагностировать развитие депрессии
Исследования показали, что у людей с депрессией в крови фиксируется повышенный уровень различных метаболитов триптофана.
Авто
Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana
В отличие от европейского кроссовера, который, напомним, продают под брендом Dacia, новый Renault Duster получит изменённую внешность и салон, выполненный в стиле Arkana.
Футбол
Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)
После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Армия и оружие
США и Украина выполнят наблюдательный полёт над территорией России
Военные США и Украины в период с 10 по 14 февраля выполнят наблюдательный полёт над территорией России.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 871, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Футбол
Кака назвал двух лучших нападающих в мире – это не Месси и Роналду
Футбол
«Монако» с Головиным добыло волевую победу над «Амьеном»
В матче 24-го тура французской Лиги 1 клуб «Монако» на выезде обыграл «Амьен».
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествия
СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге
Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
Происшествия
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
Политика
Трамп хочет уменьшить иностранную помощь в бюджете США
Президент США предложит урезать миллиарды долларов иностранной помощи в бюджете на 2021 финансовый год, одновременно добиваясь увеличения средств для противодействия растущим экономическим угрозам со стороны Китая и России.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер
Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Общество
Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
Наука
Учёные нашли изменения в структуре митохондрий при болезни Дюшенна
Политика
Трамп уволил посла США в ЕС, давшего показания по делу об импичменте
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, который свидетельствовал по делу об импичменте.
Политика
Гончарук не исключил появления на Украине вице-премьера по экономике
Новый вице-премьер по экономическому блоку может появиться на Украине, заявил глава украинского правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV.