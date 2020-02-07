Экономика

ФедералПрессФедералПрессБанк России ждет дальнейшего снижения ипотечных ставок

Глава ЦБ отметила, что такое снижение не является пределом и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок, сообщает ТАСС. Ранее «ФедералПресс» писал, Центробанк на сегодняшнем заседании, как и ожидалось, понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6 % годовых. Это уже шестое снижение подряд.
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«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
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Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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Кака назвал двух лучших нападающих в мире – это не Месси и Роналду

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В матче 24-го тура французской Лиги 1 клуб «Монако» на выезде обыграл «Амьен».
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СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге

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