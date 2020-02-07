Глава ЦБ отметила, что такое снижение не является пределом и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок, сообщает ТАСС. Ранее «ФедералПресс» писал, Центробанк на сегодняшнем заседании, как и ожидалось, понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6 % годовых. Это уже шестое снижение подряд.

Политика Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы В МИДе выразили уверенность, что новая процедура введения санкций усугубит кризис в Совете Европы, который начался после «отступления организации от собственного устава в решении вернуть Россию».

Авто Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana В отличие от европейского кроссовера, который, напомним, продают под брендом Dacia, новый Renault Duster получит изменённую внешность и салон, выполненный в стиле Arkana.

Футбол Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО) После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.

Политика Зеленский пригласил папу Римского на Украину Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.

Происшествия Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Происшествия СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.

Политика Трамп хочет уменьшить иностранную помощь в бюджете США Президент США предложит урезать миллиарды долларов иностранной помощи в бюджете на 2021 финансовый год, одновременно добиваясь увеличения средств для противодействия растущим экономическим угрозам со стороны Китая и России.