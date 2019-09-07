Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров 6 сентября заявила, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, регулятор закладывает в свой прогноз темпы роста около 20% годовых.

Банк России ждет роста ипотеки в 2020 году на уровне 20%

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