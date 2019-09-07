Недвижимость

Дума ТВДума ТВБанк России ждет роста ипотеки в 2020 году на уровне 20%

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров 6 сентября заявила, что объем рынка ипотечного кредитования в следующем году будет расти, регулятор закладывает в свой прогноз темпы роста около 20% годовых.
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ЦБ ждет роста ипотеки в России в следующем году на уровне 20%

РИА Новости06 сентября в 08:39

Банк России предсказал 20%-ный рост ипотечного кредитования

РБК06 сентября в 09:38

В ЦБ объяснили снижение темпов роста ипотеки

Банки.ру06 сентября в 09:29

Банк России ждет роста ипотеки в 2020 году на уровне 20%

Дума ТВ06 сентября в 10:20

Объем рынка ипотеки увеличится, прогнозирует глава Банка России

Красная веснавчера в 09:35

ЦБ ожидает рост ипотеки в России на 20% в 2020 году

iReactorвчера в 10:11

Центробанк России в 2020 году ожидает роста ипотеки

RuNews24.ruвчера в 03:53
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Единоборства

Чейк Конго толкнул Райана Бейдера на взвешивании

Руфайт.ком вчера в 08:29
Единоборства

Макгрегор попросил организовать его бой с Хабибом в Москве

Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Матч ТВ вчера в 19:22
Общество

Ураганный ветер сорвал крышу с городской администрации

Паблик dps_vl25 разместил у себя на странице видео, на кадрах которого видно, что со здания администрации города Артема ветер сорвал крышу.
Deita.ru вчера в 23:59
Политика

В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму

В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru вчера в 10:28
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Наука

Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции

Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Происшествия

«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве

Интерфакс 01:19
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Футбол

Жиру: «Сборная Франции могла больше забить Албании»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Албании (4:1).
Sport24.ru 00:55
Политика

Россия и Украина обменялись заключенными

Россия и Украина провели обмен задержанными и осужденными.
Коммерсантъ вчера в 05:28
Политика

Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Единоборства

Дзюба сказал, кто будет опасным соперником для Хабиба

Тони Фергюсон станет следующим соперником Хабиба в бою на звание чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), если согласится.
Мойка78 вчера в 23:08
Здоровье

Медики сообщили о лечебных свойствах водки

Водка помогает снять отеки и избавиться от болей при остеохондрозе, сообщили медики, передает «Медфорум».
РБК 01:33
Политика

Суд в Киеве отменил арест свидетеля по делу MH17

Киевский апелляционный суд отменил арест свидетеля по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха. Его постановили освободить в зале суда.
Телеканал 360° 05 сентября в 05:11
Экономика

Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков

Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM вчера в 14:56
Футбол

Сербия — Португалия 2:4

Португалия, набрав 5 очков, занимает второе место в турнирной таблице B квалификации чемпионата Европы, Сербия (4) — четвёртое.
Чемпионат вчера в 16:40
Авто

Составлен топ-5 самых экономичных компактных кроссоверов в России

Ввиду необычайной популярности машин сегмента SUV, эксперты ГЛАС и CarsWeek составили рейтинг самых экономичных компактных кроссоверов на рынке РФ прямо сейчас.
Автоновости дня вчера в 09:35
Происшествия

На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

Lenta.ru 00:18
Общество

Более 300 жителей Канады остались без света из-за урагана «Дориан»

По данным Nova Scotia Power, более 397 тыс. жителей провинции Новая Шотландия остались без электричества из-за приближения урагана «Дориан».
РБК вчера в 20:08
Политика

В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы

Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Политика

Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной

Газета.Ru вчера в 20:13
Экономика

Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта

Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика

КНДР и Южная Корея могут создать аналог Евросоюза

Мун Чжон Ин считает, что со временем КНДР изменится по аналогии с Китаем, после чего можно будет создать экономическое объединение наподобие Евросоюза.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Здоровье

Что запрещено делать 8 сентября, в День Натальи Овсяницы

Сегодня все православные верующие почитают память святой мученицы Натальи, которая погибла за христианскую веру.
Крестьянская жизнь 01:04
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