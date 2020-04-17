Экономика
РБКБанк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair
По словам одного из собеседников РБК, после завершения сделки по выкупу долгов Utair у МКБ банк «Россия» консолидирует около 37% долгов авиакомпании и станет ее крупнейшим кредитором в рамках синдицированного кредита, обогнав банк «Траст» (его доля в обоих синдикатах достигает 35,6%, или 13,88 млрд руб.).
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с чего всё началось
Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.РБК10:31
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