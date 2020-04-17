Экономика
ВедомостиРБК: банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании Utair
Один из крупнейших кредиторов Utair – банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании у других банков, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов перевозчика.
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Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.РБКвчера в 10:31
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РБК: Банк «Россия» скупил долги авиакомпании Utair на сумму более 4 млрд рублей
Фонтанка.Рувчера в 12:40
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В Башкирии от коронавируса скончались еще два пациента
На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о двух погибших жителях республики от COVID-19 за последние сутки.
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Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
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Газета.Ru 05:02
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Обнаруженные ценности указывают на активное использование горного перевала в эпоху викингов, сообщает агентство «РИА Новости».
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Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
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С погибшей от коронавируса в Кузбассе контактировали 360 человек
Накануне сообщалось о том, что специалисты выявили 259 человек, которые контактировали с погибшей жительницей Кемеровской области.
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Еще 13 апреля Россия была на 15-м месте среди стран по количеству заболевших коронавирусом, а уже сегодня, 18 апреля наша страна вошла в десятку этого антирейтинга.
ТюменьPRO 06:58
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Известия вчера в 22:33
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Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
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Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
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Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Футбол
Роналду опубликовал утреннее фото из постели с Джорджиной и детьми
Футболист показал, как проводит утро с детьми и своей девушкой Джорджиной Родригес.
Матч ТВ 05:07
Культура
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Министр культуры республики Татарстан Ирада Аюпова встала на защиту сериала «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли.
Телепрограмма 04:19
Игры
Видео: авиасимулятор DCS World стал временно полностью бесплатным в Steam
Вашингтон, 18 апреля 2020, 06:55 — REGNUM Симулятор боевых действий Digital Combat Simulator World (DCS World) предложил пользователям Steam в течение месяца бесплатно попробовать полетать на всех самолётах в игре.
REGNUM вчера в 23:55
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ 16 апреля в 14:39
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Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В России за сутки от коронавируса погибли 40 человек
40 человек с коронавирусом умерли в России за сутки. Данные предоставил оперативный штаб. Больше всего погибших в Москве — 21 человек.
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Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета вчера в 06:31
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В Казань вернут российских туристов из Индии
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Звезда с соседнего двора: эти девушки поразительно похожи на знаменитостей, но живут рядом с нами
Героини материала имеют схожие черты лица со знаменитостями и довольно часто получают комплименты на этот счёт.
НГС вчера в 03:00
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Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы
«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Знаменитый фестиваль поп-культуры Comic-Con не состоится в американском Сан-Диего в 2020 году.
Kinonews.ru вчера в 16:39
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Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
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В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
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