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Авто Lexus готовит новый флагманский кроссовер Фото: Lexus В следующем году модельный ряд премиального производителя пополнится ещё одним флагманским автомобилем. 3

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Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 462

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