Экономика

РБКРБКБанк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

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Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
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РБК: банк «Россия» купил часть долгов авиакомпании Utair

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Банк «Россия» скупает долги Utair у кредиторов

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Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

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