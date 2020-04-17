Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.

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Происшествия Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 461

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Общество Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС. 5

Энергетика FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+ Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы. 94

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Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 990

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