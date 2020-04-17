Экономика
РБКБанк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair
Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика
Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы
Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости 10:40
Происшествия
Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru 12:32
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
Общество
Депутаты облдумы «зарабатывают» от 298 тысяч до 1,6 миллиарда рублей
Следующий в списке самых «богатых» парламентариев существенно отстаёт от лидера – доход Станислава Короткова составляет «всего» 107 миллионов рублей.
Волжский.ру 09:30
Общество
Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом
Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А. В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
РБК 11:54
Технологии
НАСА заявило о рекордном истощении слоя озона над Арктикой
Истощение озонового слоя над Арктикой достигло беспрецедентных масштабов, заявили в NASA.
Московский Комсомолец 11:37
Энергетика
FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+
Обещанию властей России сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 2,5 млн барр. в сутки угрожают разногласия среди нефтедобывающих компаний, которые никак не могут договориться о том, кто и насколько должен урезать свои объемы.
РБК 09:18
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Кино
Дженсен Эклс рассказал, сколько эпизодов «Сверхъестественного» успели отснять до карантина
Киноафиша России 15 апреля в 04:57
Здоровье
В Петербурге в Боткинскую больницу госпитализировали 137 медработников
137 врачей, медсестер и санитарок госпитализированы с COVID-19 в инфекционную больницу имени Боткина.
Российская газета 12:38
Общество
Нобелевский лауреат заявил о создании коронавируса в лаборатории
Нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории.
Lenta.ru 12:22
Игры
Crytek работает над Crysis Remastered
Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
Наука
Отступивший ледник обнажил в Норвегии оживленную дорогу эпохи викингов
Археологи выяснили, что перевал Лендбрен в горах Норвегии приблизительно с 300 до 1500 годов представлял собой оживленную дорогу для торговцев и пастухов.
N+1 09:41
Экономика
ЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки
Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля рассматривает возможность снижения ключевой ставки.
Аргументы и Факты 05:56
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Экономика
Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса
Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой
Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Происшествия
Женщину отказались доставлять к психиатру за нарушение самоизоляции
Силовиков не устроила нервная реакция женщины и они доставили ее сначала в ОВД «Текстильщики», а затем в психиатрическую больницу.
Собеседник 11:07
Здоровье
Российские власти разрешили лечить коронавирус китайским препаратом
Правительство РФ дало разрешение использовать при лечении пациентов с коронавирусом или подозрением на это заболевание незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Страна Советов on-line 03:56
Политика
Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 12:30
Политика
Совет Федерации упростил иностранцам получение гражданства РФ
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев отметил, закон упрощает получение российского гражданства иностранцами.
Вестник Кавказа 09:48
Здоровье
В России опробовали новейший метод лечения больных коронавирусом
Новейший метод лечения пациентов с коронавирусом опробовали врачи Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна.
Пятый канал 12:23