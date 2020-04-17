Экономика

РБКРБКБанк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

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Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
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РБК: Банк «Россия» скупил долги авиакомпании Utair на сумму более 4 млрд рублей

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