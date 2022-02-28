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Банк «Россия» временно приостановил выдачу кредитов

Банк «Россия» решил на время ограничить выдачу кредитов физическим лицам из-за повышения ключевой ставки Центробанка и пересмотра условий кредитных программ, сообщили в пресс-службе банка.
РБК
Получение кредитов в мобильном и интернет-банке ABR DIRECT временно недоступно.
ЛюдиИпотеки.рф
Банк не будет выдавать ипотечные и потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, овердрафты.
Znak.com
Решение принято в связи с повышением ключевой ставки Банка России до 20%, говорится в сообщении кредитной организации.
ТАСС

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