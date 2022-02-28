РБКБанк «Россия» временно приостановил выдачу кредитовБанк «Россия» решил на время ограничить выдачу кредитов физическим лицам из-за повышения ключевой ставки Центробанка и пересмотра условий кредитных программ, сообщили в пресс-службе банка.РБКПолучение кредитов в мобильном и интернет-банке ABR DIRECT временно недоступно.ЛюдиИпотеки.рфБанк не будет выдавать ипотечные и потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты, овердрафты.Znak.comРешение принято в связи с повышением ключевой ставки Банка России до 20%, говорится в сообщении кредитной организации.ТАССЧитать далееСвернутьРБКРБКНовый ДеньПодробнее о событииБанк Ковальчука, близкого к Путину, ограничил выдачу кредитов гражданамZnak.com20:32Банк «Россия» временно ограничивает выдачу кредитов частным клиентамЛюдиИпотеки.рфвчера в 06:40Банк «Россия» временно приостановил выдачу кредитовРБКвчера в 12:34Какие банки прекратили выдачу ипотеки?Выберу.рувчера в 08:33Банк «Уралсиб» приостановил выдачу всех кредитов и ипотеки47 новостейвчера в 07:24Еще один российский банк приостановил выдачу ипотекиНовый Деньвчера в 06:55Некоторые российские банки приостановили прием заявок по всем ипотечным программамТАССвчера в 12:59Показать ещёОценить18Поделиться