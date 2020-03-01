Общество
Live24Банк «Тинькофф» составил типичный портрет жертвы мошенников
Как показывает статистика, чаще всего жертвами мошенников становятся люди в возрасте 28-37 лет, что составляет около 39% от всех случаев мошенничества. Средняя сумма, на которую «попадают» ни о чем не подозревающие граждане, - 10 тыс. рублей.
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Политика
Путин назвал чушью слова Зеленского об Освенциме
27 января украинский лидер во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о «катастрофе» в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реплику экс-главы МИД Украины Павла Климкина о «катастрофе» для Киева из-за приезда мировых лидеров в Москву в День Победы.
Политика
Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Финансы
Российские биржевые индексы открылись резким снижением
Индекс Мосбиржи терял на тот момент около 8%. Курс рубля по сравнению со вчерашним закрытием в Нью-Йорке отыграл часть снижения.
Экономика
В России объяснили причину развала сделки с ОПЕК
Власти России выступали за продолжение сделки с ОПЕК, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник.
Игры
Ubisoft представила трейлер второго сезона Anno 1800
Ubisoft продолжает развивать свой градостроительный и экономический симулятор Anno 1800, вышедший на ПК в апреле прошлого года.
Политика
Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад
Экономика
Прибыль «АЛРОСА» по МСФО сократилась в 2019 году на 30,6%
Чистая прибыль "АЛРОСА" по МСФО сократилась в 2019 г. на 30,6% в годовом выражении до 62,73 млрд руб.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%
В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
Экономика
Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные продукты
Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания на фоне падения курса рубля, при этом допускает подорожание продукции, которая не производится в России, заявили журналистам в пресс-службе Минсельхоза.
Экономика
ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса
Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Единоборства
Адесанья победил Ромеро в главном поединке UFC 248
Новозеландец Исраэль Адесанья победил кубинца Йоэля Ромеро в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.
Экономика
Цена на нефть выросла на 7% после обвала накануне
Во вторник, 10 марта, цена на нефть вновь начала расти после рекордного обвала 9 марта.
Здоровье
Правительство РФ поможет Забайкалью с дефицитом кадров
Правительство РФ решило выделить на мероприятия по дефициту кадров в регионах 18 млрд рублей.
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Экономика
Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти
Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Происшествия
На Украине в окно поезда Львов — Москва бросили камень
На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезда Львов — Москва, сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
Экономика
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили
О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Происшествия
Алтайские спасатели помогают попавшим в снежные заносы автомобилистам
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Происшествия
В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Происшествия
В Петербурге студент погиб из-за беспечного отношения к оружию
Трагедия стала следствием бездумного баловства с травматическим оружием, которое оказалось заряженным.
Армия и оружие
США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу
США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit.
Авто
Дилеры раскрыли цены Geely Coolray
Новый компактный кроссовер Geely Coolray, прием заказов на который в России уже начался, будет стоить 1 449 990 рублей за предтоповую версию Flagship.