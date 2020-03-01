Общество
Live24Банк «Тинькофф» составил типичный портрет жертвы мошенников
Как показывает статистика, чаще всего жертвами мошенников становятся люди в возрасте 28-37 лет, что составляет около 39% от всех случаев мошенничества. Средняя сумма, на которую «попадают» ни о чем не подозревающие граждане, - 10 тыс. рублей.
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Финансы
Российский рынок акций рухнул после обвала нефти
Российский рынок ценных бумаг на открытии торгов рухнул вслед за обвалом нефтяных котировок.
Энергетика
Цены на нефть отыграли часть падения при обвале
Ранее курс рубля на рынке Forex отыграл часть падения к евро и доллару на фоне обвала мировых цен на нефть.
Политика
Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером
По мнению главы государства, первым шагом к развязыванию Второй мировой войны стал Мюнхенский сговор — договоренности между Гитлером и западными державами, в результате которых Судетская область Чехословакии была присоединена к Третьему рейху.
Политика
Командующий силами США в Европе мог заразиться коронавирусом
Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи мог заразиться коронавирусом, поскольку контактировал с неназванным лицом, у которого подтверждено заболевание COVID-19.
Авто
Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона
Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.
Здоровье
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Политика
Конституционная поправка о детях будет скорректирована
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Финансы
На фоне мировой паники Банк России начинает продажу валюты
"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Общество
Определен минимум ставки аренды квартиры в Москве
В марте 2020-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляет 23 тысячи рублей в месяц, определили аналитики агентства «ИНКОМ-Недвижимость».
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Наука
Ученые назвали недуги, которые способна вылечить любовь
По мнению специалистов, пептидный гормон окситоцин отвечает за борьбу с депрессией.
Общество
Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами
Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
Армия и оружие
Опубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Энергетика
Стоимость нефти не повлияет на цену бензина
Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.
Экономика
Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках
Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк.
Общество
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки борьбы с коронавирусом
Сегодня утром председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань (провинция Хубэй), который в конце прошлого года стал очагом распространения нового коронавируса.
Происшествия
Алтайские спасатели помогают попавшим в снежные заносы автомобилистам
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Политика
Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад
Политика
Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы
Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
6 марта министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти.
Политика
В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3
Происшествия