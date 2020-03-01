Общество

Live24Live24Банк «Тинькофф» составил типичный портрет жертвы мошенников

Как показывает статистика, чаще всего жертвами мошенников становятся люди в возрасте 28-37 лет, что составляет около 39% от всех случаев мошенничества. Средняя сумма, на которую «попадают» ни о чем не подозревающие граждане, - 10 тыс. рублей.
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Кого мошенники чаще всего «разводят» на деньги: эксперты составили портрет типичной жертвы

Версия-Саратов02:22

Банк «Тинькофф» составил типичный портрет жертвы мошенников

Live2403:34

Узнаете себя? Банковские эксперты составили портрет типичной жертвы мошенников

KrasnodarMedia02:00
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Финансы

Российский рынок акций рухнул после обвала нефти

Российский рынок ценных бумаг на открытии торгов рухнул вслед за обвалом нефтяных котировок.
АБН 03:31
Энергетика

Цены на нефть отыграли часть падения при обвале

Ранее курс рубля на рынке Forex отыграл часть падения к евро и доллару на фоне обвала мировых цен на нефть.
Народные новости вчера в 07:54
Политика

Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером

По мнению главы государства, первым шагом к развязыванию Второй мировой войны стал Мюнхенский сговор — договоренности между Гитлером и западными державами, в результате которых Судетская область Чехословакии была присоединена к Третьему рейху.
Вести.Ru 03:05
Политика

Командующий силами США в Европе мог заразиться коронавирусом

Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи мог заразиться коронавирусом, поскольку контактировал с неназванным лицом, у которого подтверждено заболевание COVID-19.
Rusvesna.su 03:28
Авто

Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона

Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.
SpeedMe 00:35
Здоровье

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ввел на территории региона с 10 марта режим повышенной готовности из-за первых случаев выявления коронавируса у местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба обладминистрации.
Интерфакс 04:11
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Политика

Конституционная поправка о детях будет скорректирована

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:28
Финансы

На фоне мировой паники Банк России начинает продажу валюты

"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 02:20
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17

В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Коммерсантъ вчера в 14:49
Общество

Определен минимум ставки аренды квартиры в Москве

В марте 2020-го минимальная стоимость аренды квартиры в Москве составляет 23 тысячи рублей в месяц, определили аналитики агентства «ИНКОМ-Недвижимость».
Lenta.ru 04:11
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Наука

Ученые назвали недуги, которые способна вылечить любовь

По мнению специалистов, пептидный гормон окситоцин отвечает за борьбу с депрессией.
Народные новости 07 марта в 04:58
Общество

Колыма и Якутия стали самыми доступными по ипотеке регионами

Якутия попала в топ-10 рейтинга регионов РФ с доступной ипотекой.
REGNUM 02:59
Армия и оружие

Опубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб.
Комсомольская правда вчера в 11:50
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Культура

Apple представила 5-часовой фильм об Эрмитаже, снятый на iPhone 11

Live24 04:17
Энергетика

Стоимость нефти не повлияет на цену бензина

Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.
iReactor 03:19
Экономика

Мошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках

Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк.
Ведомости 01:08
Общество

Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки борьбы с коронавирусом

Сегодня утром председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в город Ухань (провинция Хубэй), который в конце прошлого года стал очагом распространения нового коронавируса.
Российская газета 00:38
Происшествия

Алтайские спасатели помогают попавшим в снежные заносы автомобилистам

Алтайская правда вчера в 21:06
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в конце недели температура начнет понижаться в центральных областях страны, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 02:06
Политика

Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад

ТАСС вчера в 17:00
Политика

Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 02:39
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
РБК 00:56
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

6 марта министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи нефти.
РБК 08 марта в 04:05
Политика

В Госдепе намерены внести ряд российских вооружений в СНВ-3

RT на русском вчера в 18:05
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
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